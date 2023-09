Madagascar: Collectif des candidats - Rencontre avec l'émissaire d'Antonio Guterres

24 heures après les discussions avec les chefs d'Eglises, la majorité des candidats à la prochaine élection présidentielle ont pris part à une réunion orchestrée par une délégation onusienne.

A peine arrivé, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU est déjà à pied d'oeuvre pour aborder le sujet malgache. Il débarque en pleine ambiance pré-électorale.

Parfait Onanga-Anyanga s'est attelé à inviter autour d'une table, hier au bureau du Programme des Nations unies pour le développement à Andraharo, les candidats à la prochaine élection présidentielle.

Il s'agit de la première manche des consultations qui vont s'enchaîner durant le séjour de la délégation dirigée par ce diplomate gabonais.

Les sollicitations de Parfait Onanga-Anyanga ont vite fait écho au sein du collectif des candidats. Siteny Randrianasoloniaiko, Jean Jacques Ratsietison, Hajo Andrianainarivelo, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Roland Ratsiraka, Lalaina Ratsirahonana et Auguste Paraina, se sont pressés pour répondre à cette invitation.

Tandis que Andry Rajoelina, quant à lui, y a été absent, au même titre que Tahina Razafinjoelina qui est en déplacement en région. Jean Brunelle Razafitsiandraofa a également brillé par son absence.

Avancées

La situation politique et les élections, en particulier, sont au menu durant cette réunion à Andraharo. Sur le sujet, les candidats reviennent sur leur cheval de bataille et ont réitéré devant l'émissaire d'Antonio Guterres les « conditions non favorables » pour la tenue d'une élection apaisée.

Les différentes « obstructions orchestrées par le régime » concernant les manifestations politiques, les « violations des dispositions constitutionnelles, notamment sur la nationalité et le transfert du pouvoir à un gouvernement collégial » ont été exposées par ces candidats à la délégation dépêchée par New York.

De quoi mettre dans l'ambiance les diplomates qui vont, en effet, « suivre les avancées réalisées dans la préparation de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023 », a rappelé une note verbale du bureau des Nations unies à Antananarivo.

Juges constitutionnels

Cette rencontre a marqué le début de la semaine de mission officielle de ce diplomate dans le pays.

Il est accompagné par la directrice du bureau régional de l'Afrique du PNUD, Noura Hamladji, le directeur adjoint du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Simon-Pierre Nanitelamio, la cheffe de la section pour l'Afrique de l'Est et Australe auprès du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Fatou Camara Houel, et le chef d'équipe pour l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien auprès de la division Afrique de l'Est du département des opérations de paix, David Bongwele.

La délégation prévoit de rencontrer, entre autres, les commissaires électoraux, les juges constitutionnels, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.