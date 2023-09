Madagascar: Artisanat - Les CMA, appelés à adhérer à la Fédération

La présentation officielle des antennes des Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), membres de la Fédération des chambres des métiers et de l'artisanat de Madagascar (F.CMA.M) s'est tenue hier au siège du ministère de l'Artisanat et des Métiers.

Cette fédération compte actuellement dix CMA dont SAVA, DIANA , Boeny , Analamanga , Vakinankaratra, Itasy , Atsinanana, Betsiboka, Analanjirofo et Fitovinany. « L'objectif de la mise en place de cette fédération est de réunir toutes les CMA dans tout Madagascar pour que l'on puisse avancer et progresser ensemble et surtout pour le développement du secteur de l'artisanat. De nombreux artisans ont encore du mal à trouver la main-d'oeuvre qualifiée dont ils ont besoin mais la fédération mobilisera des efforts pour trouver des financements afin d'organiser des formations auprès de chaque CMA », selon Sylvie Rasolofonjanahary, présidente de la F.CMA.M.

La recherche des débouchés figure parmi les problèmes auxquels se heurtent en permanence les artisans.

Mais la présidente de la F.CMA.M a tenu à les rassurer que la fédération multipliera les partenariats locaux et internationaux pour qu'ils puissent écouler leurs produits.