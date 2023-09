Afrique: L'Angola et l'Egypte renforcent leur coopération dans le secteur des infrastructures

Luanda — L'Egypte va augmenter le nombre de ses entreprises opérant en Angola dans le secteur des infrastructures, a déclaré mercredi à Luanda l'ambassadeur Mohamed Safwat.

Le diplomate, qui parlait à la presse après une rencontre avec la présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a annoncé la visite du ministre de l'Habitation de son pays en Angola, du 8 au 14 octobre, suite à l'invitation du ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Selon lui, l'Égypte travaille en étroite collaboration avec le gouvernement angolais pour augmenter le nombre d'entreprises égyptiennes en Angola dans le domaine des infrastructures.

L'ambassadeur égyptien a exprimé sa satisfaction du niveau de coopération entre les deux pays, qui depuis 2016 connaît une augmentation du volume d'affaires de l'Egypte vers l'Angola, en particulier de la part des entreprises égyptiennes représentées dans le pays dans le secteur des infrastructures.

Il a souligné la présence d'hommes d'affaires égyptiens qui vivent en Angola depuis des décennies "et qui contribuent efficacement au développement des deux pays dans des domaines tels que les industries métallurgiques et pétrochimiques".

Le diplomate a prédit le renforcement des relations entre les pays africains, car "au sein du continent, nous disposons de ressources pour pouvoir coopérer entre nous, dans le cadre des bases créées par l'Union africaine (UA) à travers des accords régionaux et bilatéraux".

Le Président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi, a effectué une visite d'État en Angola en juin de cette année (2023), visant à renforcer les relations bilatérales et, à l'occasion, a invité son homologue angolais, João Lourenço, également à visiter l'Égypte, à une date à convenir par la voie diplomatique.

L'ambassadeur égyptien accrédité en Angola espère que la visite du président João Lourenço au Caire pourra avoir lieu le plus rapidement possible, afin de renforcer davantage les relations bilatérales.

Coopération interparlementaire

Au cours de la rencontre, l'ambassadeur Mohamed Safwat et Mme Carolina Cerqueira ont également abordées des questions liées à la diplomatie parlementaire, ainsi qu' à l'invitation faite aux représentants du Parlement égyptien à participer à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), qui se déroule dans la capitale angolaise, Luanda, en octobre prochain.

L'ambassadeur a assuré que l'Egypte serait fortement représentée dans cette activité et a souhaité à l'Angola beaucoup de succès dans l'organisation de cet événement.

L'Angola a créé les conditions techniques, matérielles et humaines pour accueillir, du 23 au 27 octobre, la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), selon une source du comité d'organisation.

Mohamed Safwat, au terme de sa mission, après quatre années d'exercice diplomatique en Angola, s'est dit très satisfait du travail accompli au cours de son mandat dans ce pays.

Coopération Angola-Égypte

Les relations de coopération politico-diplomatique entre les deux pays ont été officialisées le 26 mars 1987, avec la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique.

L'Angola et l'Égypte manifestent un grand intérêt pour accroître la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

Les deux pays préparent également la première session de la Commission bilatérale, qui devra évaluer la coopération et établir le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.

Les entreprises égyptiennes ont été parmi les premières à apporter un "soutien important" au programme de l'exécutif angolais de lutte contre le Covid-19, en fournissant divers équipements de biosécurité, des consommables hospitaliers et une valeur de deux cent millions de kwanzas.

L'Égypte est située dans la région nord du continent africain, bordée par le Soudan au sud, la Libye à l'ouest, la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l'est.

L'Angola et les Pays-Bas renforcent leurs relations

Mercredi également, Carolina Cerqueira a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas accrédité en Angola, Tsjeard Roelf Hoekstra, avec qui elle a passé en revue les relations interparlementaires et économiques entre les deux États.

Selon le diplomate, l'Angola et les Pays-Bas "sont des partenaires idéaux dans les domaines de l'agriculture, de la logistique et des énergies renouvelables".

Il a souligné la mission d'affaires organisée par son ambassade, au cours de laquelle des hommes d'affaires angolais des provinces de Luanda, Benguela, Bié, Huambo et Cuanza Norte ont eu l'occasion de visiter ce pays européen pour établir des partenariats.

Le diplomate, qui a loué le potentiel agricole de l'Angola, a déclaré qu'il existait de nombreuses opportunités pour renforcer les opportunités de production de fruits tropicaux en Angola destinés à l'exportation vers son pays. Les Pays-Bas sont le plus grand distributeur de fruits tropicaux en Europe.

Les Pays-Bas ont un marché d'importation de fruits évalué à 16 milliards d'euros par an.