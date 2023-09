Seychelles: La Chine va approfondir sa coopération avec les Seychelles dans les domaines du tourisme, de la pêche, de l'agriculture et de la conservation

La coopération des Seychelles avec la Chine a donné des résultats tangibles, contribuant à l'amélioration de la vie du peuple seychellois, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles lors d'une cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Chine.

L'ambassade de Chine aux Seychelles a organisé une réception au Savoy Seychelles Resort and Spa dans le district nord de Beau Vallon pour célébrer le partenariat entre les deux pays et renouveler la coopération économique et commerciale bilatérale.

Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères Sylvestre Radegonde a annoncé que les Seychelles attendaient avec impatience leur "participation au troisième Forum Belt and Road pour la coopération internationale le mois prochain à Pékin".

Le Forum vise principalement à stimuler et à encourager les infrastructures commerciales mondiales.

M. Radegonde a déclaré que cette initiative est une initiative dans laquelle la Chine se concentre principalement « sur la connectivité, la collaboration et les avantages mutuels, et a ouvert de nouvelles opportunités de coopération et de développement ».

Au fil des années, la Chine a aidé les Seychelles à travers la construction de plusieurs projets d'infrastructure. Il s'agit notamment du bâtiment de l'Assemblée nationale, du Palais de Justice qui abrite la Cour suprême, de l'hôpital de l'Anse Royale et de grands projets de logements.

%

Récemment, la Chine a aidé les Seychelles dans la construction d'un laboratoire médico-légal numérique, la rénovation des bâtiments du Palais de Justice, l'agrandissement du barrage de La Gogue ainsi que le prochain don de bus publics électriques à la Société des transports publics des Seychelles (SPTC).

Un projet toujours en cours est le nouveau siège de la Seychelles Broadcasting Corporation, financé par le gouvernement chinois.

M. Radegonde a ajouté que "la Chine a été un partenaire fidèle dans nos efforts de développement, offrant un soutien et une assistance précieux dans divers domaines".

Le chargé d'affaires chinois, Mu Jianfeng, a promis que la Chine "est prête à travailler avec les Seychelles pour approfondir davantage les relations bilatérales".

Il a déclaré que cela concernerait les domaines du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'économie bleue, de la conservation écologique et de la lutte contre le changement climatique.

La Chine lancera bientôt « le Plan chinois de soutien à la modernisation de l'agriculture africaine pour aider l'Afrique à transformer et à moderniser son secteur agricole », a déclaré le chargé d'affaires.

Il a également révélé que son pays lancerait le Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents afin d'aider l'Afrique à renforcer l'éducation et l'innovation.

En plus d'entretenir des relations diplomatiques qui durent depuis plus de quatre décennies, les Seychelles abritent également une importante communauté chinoise.

Trois personnalités bien connues de l'histoire des Seychelles avec un héritage chinois sont le premier président du pays, feu Sir James Mancham, le premier prêtre catholique seychellois ordonné, le regretté père James Chang-Tave, et le premier évêque anglican et archevêque de l'océan Indien, le regretté archevêque émérite French Chang Him.