Madagascar: Une nouvelle ère de sécurité financière découle de l'alliance stratégique entre SANLAM et la PAMF Madagascar

Ce 27 Septembre 2023 marque le début d'une collaboration entre SANLAM Madagascar, une compagnie d'assurance de renom présente sur l'île depuis 2005, filiale du Groupe SANLAM, leader des services financiers diversifiés, basé en Afrique du Sud, et la Première Agence de Microfinance, leader dans le secteur de la microfinance et membre du réseau Aga Khan Development (AKDN).

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du développement des affaires entre les deux parties en permettant aux clients de la PAMF de bénéficier une assurance à travers le financement.

Les deux entités partagent la même vision : celle de déployer au maximum l'inclusion financière à Madagascar et décident de combiner leurs forces au service de la population malagasy.

La convention signée repose sur la délégation de souscriptions « d'ASSURANCE VIE » visant à faciliter le traitement des dossiers au niveau des deux organisations et à accélérer les procédures d'octroi de crédit. Fluidité, réactivité et transparence sont les maîtres mots de cette convention.

Représentée par son Directeur Général, Madame Christel CHESNE, SANLAM Madagascar conforte sa position d'experte dans le domaine de l'assurance, mais surtout dans la bancassurance.

SANLAM est reconnue pour son expertise en matière d'assurance vie et d'investissement en offrant une gamme de solutions financières aux particuliers et aux entreprises.

Quant à la PAMF, représentée par son Directeur Général, Monsieur Guy RATSIMBAZAFY, s'engage à fournir des services financiers inclusifs et accessibles à la population malgache depuis l'année 2006.

Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration de la vie de ses clients en leur offrant des solutions financières telles que des produits d'épargnes et de crédits classiques adaptés à la réalité du marché malagasy.

Elle propose également des offres 100% numériques à travers le produit digital « m-kajy », un produit « nano-crédit » et « nano-épargne », avec un taux allant jusqu'à 6% net, disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 accessible via le menu USSD d'Orange ou l'application mobile Orange Money Afrique, sans délimitation géographique et sans frais de tenue de compte.

Actuellement, la PAMF dispose de 17 Agences réparties dans 8 Régions de Madagascar, sert plus de 450 000 clients et a financé plus de 250 000 projets depuis ses 17 années d'existence.

L'alliance entre la PAMF et SANLAM marque un jalon significatif dans l'évolution du secteur financier malgache et consolide leur engagement commun à protéger les familles malgaches tout en favorisant une croissance économique durable.

Ensemble, les deux Institutions mettront en place les bases d'une nouvelle ère de sécurité financière, où les rêves et les aspirations de leurs clients sont préservés, quelles que soient les circonstances.