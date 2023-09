Maroc: SAR la Princesse Lalla Asmae, un engagement immuable en faveur des enfants malentendants

Rabat — La Famille Royale et, avec elle, le peuple marocain tout entier, célèbre, vendredi, l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmae, une occasion de mettre en avant les différentes actions de Son Altesse Royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets.

Princesse au grand coeur, SAR la Princesse Lalla Asmae s'est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, veillant, en permanence, au bien-être des enfants sourds-muets et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part-entière.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants et Jeunes sourds, Son Altesse Royale se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l'entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution, pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets.

Depuis plusieurs décennies, la Fondation propose un enseignement spécialisé, basé sur le programme des cycles primaire et secondaire de l'éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l'isolement.

La première promotion des bacheliers, issue de la Fondation, avait pu bénéficier, dès la rentrée 2018, des conventions de partenariat signées avec la Faculté des Sciences de Rabat et l'Université Euro-méditerranéenne de Fès, ce qui a permis d'élargir les champs d'accès à l'enseignement supérieur à ces étudiants et à tous ceux et celles qui les suivront.

De son côté, la formation professionnelle n'en demeure pas en reste. En effet, des formations en broderie, tissage, coiffure et arts plastiques sont dispensées par l'institution qui prend le parti d'initier ses élèves à des spécialités intégrées dans les Centres de la formation professionnelle, relevant du secteur de l'Artisanat.

Le soutien immuable que SAR la Princesse Lalla Asmae ne cesse de témoigner à l'égard des enfants sourds-muets est un signe de l'adhésion constante de Son Altesse Royale aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance.

Ainsi, le 17 octobre 2022, SAR la Princesse a présidé, à l'Hôpital des spécialités de Rabat, la cérémonie de lancement de l'opération des implants cochléaires en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme "NASMAA".

Le 26 avril 2023, Son Altesse Royale a présidé, à l'Hôpital mère-enfant "Abderrahim Harrouchi" à Casablanca, la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité.

Le 26 juin de la même année, SAR la Princesse a procédé, à Tanger, à l'inauguration du Centre "Princesse Lalla Asmae pour enfants sourds", avant de présider la cérémonie de fin d'année scolaire 2022-2023 de la Fondation.

Les activités culturelles et sportives se trouvent également au coeur des préoccupations de Son Altesse Royale qui est, en outre, la Présidente d'honneur de la Société protectrice des Animaux et de la Nature.

Avec la célébration de l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmae, le peuple marocain rend hommage à une Princesse fortement engagée qui, par sa grande bonté et son humanisme connus et reconnus, marque à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants.