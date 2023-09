Maroc: Saisie de plus de 11,5 Tonnes de chira aux environs de Mohammedia et d'El Jadida (DGSN)

Rabat — Les éléments de la Brigade nationale de la Police judiciaire ont procédé mardi et mercredi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'interpellation de 6 individus soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues et à la saisie de 11 Tonnes et 568 kg de chira aux environs de Mohammedia et d'El Jadida.

Les interventions sécuritaires effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d'une première cargaison de drogue à bord d'un véhicule utilitaire au niveau de l'autoroute reliant les villes de Bouznika et Mohammedia, d'un poids global de 4 Tonnes et 168 Kg, avant l'interpellation du conducteur de ce véhicule et de son compagnon à l'entrée de la ville de Ksar Sghir, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches ont aussi permis d'identifier les extensions de ce réseau criminel à Douar "El Mharza" dans la périphérie de "Bir Jdid", souligne la même source, notant qu'il a été procédé à l'interpellation de quatre suspects et à la saisie de cargaisons supplémentaires de drogue, d'un poids de 7 Tonnes et 400 Kg, ainsi que de deux embarcations pneumatiques, de 3 moteurs marins, de 107 conteneurs en plastique remplis de carburant, de 5 véhicules et de 11 pompes à air.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle aux niveaux national et international.

Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le cadre des interventions conjointes menées par les services de la Sûreté nationale et de la DGST, en vue de lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.