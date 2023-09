Madagascar: Gabriella Vavitsara Rahantanirina - Le METFP promeut la formation en alternance

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le monde de l'enseignement. Le décret interministériel portant sur la création et l'organisation de la formation en alternance « sous statut étude » a été adopté, hier, lors du conseil de gouvernement.

Innovation

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) a annoncé hier qu'après plusieurs mois de réflexion, le décret interministériel portant sur la création et l'organisation de la formation en alternance « sous statut étude » pour les établissements d'enseignement et de formation professionnelle, technique et universitaire a été adopté par le conseil de gouvernement.

L'objectif étant de moderniser la formation professionnelle et de faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail.

L'adoption de ce décret marque une étape cruciale dans la transformation de notre nation en une économie compétitive et une société prospère, selon le communiqué du METFP. « Le décret sur l'alternance que nous annonçons aujourd'hui est le fruit d'une réflexion approfondie et de notre engagement inébranlable envers l'édification d'une société basée sur le savoir et l'expertise », souligne Gabriella Vavitsara Rahantanirina, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Lieux

La formation en alternance se déroule à deux endroits: le milieu professionnel et l'établissement de formation. L'établissement de formation peut être public ou privé, agréé par le METFP et ou habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES).

Pour le milieu professionnel, il peut être une entreprise ou une structure de service et de production, une organisation de la société civile, une société, un réseau d'entreprises ou un réseau de structures de service et de production qui s'engage à rentrer dans la formation par alternance et qui remplit les conditions pour être une entité formatrice.

La durée de la formation et la répartition des étapes de formation entre l'établissement et le milieu professionnel doivent être conformes au programme d'études.

Évaluations

Au cours de laformation en alternance sous statut étude , les alternantes et les alternants sont soumis à des évaluations formatives visant le contrôle des compétences acquises.

Au terme de la formation en alternance sous statut étude, une procédure de certification portant sur l'ensemble des compétences acquises est organisée par les ministères de tutelle.

Les modalités pratiques de déroulement de l'évaluation finale ainsi que les différentes composantes de cette évaluation sont fixées par voie réglementaire.

Avantages

Cette approche novatrice comporte des avantages incommensurables pour les étudiants, les entreprises et l'économie nationale.

Elle vise à garantir une formation pratique de qualité pour que les étudiants puissent avoir la possibilité d'acquérir des compétences pratiques précieuses tout en poursuivant leur éducation formelle.

Elle garantit une insertion professionnelle facilitée puisque les entreprises bénéficieront d'une main-d'oeuvre mieux préparée, adaptée à leurs besoins spécifiques.

Cette approche novatrice permet aussi d'améliorer l'employabilité des diplômés.

La stimulation de l'économie figure aussi parmi les grandes lignes des avantages de cette initiative en développant des compétences de haute qualité et en attirant davantage d'investissements.

Le dernier mais non le moindre est la réduction du chômage des jeunes puisqu'ils auront la possibilité de gagner un revenu tout en poursuivant leurs études.