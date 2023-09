Tunisie: EST - Rodrigues, une attente qui s'éternise

Rodrigo Rodrigues s'entraîne avec ses camarades en attendant sa première sortie officielle sous les couleurs «sang et or»

Arrivé début août, l'avant-centre brésilien attend toujours sa qualification qui bloque toujours à cause de la position de Ben Ayed et d'Abu Zraiq.

Il est «sang et or» depuis le 10 août dernier et s'entraîne normalement avec l'équipe. L'avant-centre brésilien, Rodrigo Rodrigues, n'a pourtant disputé, à ce jour, aucun match officiel sous les couleurs «sang et or» et attend toujours sa qualification. C'est qu'une place d'étranger ne s'est pas encore libérée.

Ni l'Algérien Riyadh Ben Ayed, ni le Jordanien Faysal Abu Zraiq n'ont voulu faire des concessions et s'obstinent à percevoir le reste des salaires relatifs à leurs contrats respectifs.

Pour rappel, les contrats de Ben Ayed et d'Abu Zraiq courent jusqu'au 30 juin 2025. Aux dernières nouvelles, Faysal Abu Zraiq est le plus proche de la porte de sortie. Le joueur est, certes, talentueux, mais ses blessures à répétition ont poussé les dirigeants espérantistes à privilégier son départ que celui de Ben Ayed.

Si les négociations se poursuivent ardemment pour avoir un meilleur arrangement en faveur du club, il n'est pas exclu que la direction de l'EST soit contrainte à payer tous les salaires restants dans le contrat d'Abu Zraiq.

C1 africaine : les préparations se poursuivent

En attendant de régler le problème de qualification de Rodrigues que les responsables espérantistes espèrent résoudre au plus tard à la fin de cette semaine afin de qualifier le joueur pour la prochaine journée du championnat contre l'US Monastir, les préparatifs se poursuivent en prévision de la manche retour du 1er tour préliminaire de la C1 africaine, après-demain (17h00) contre l'AS Douanes sur la pelouse de l'Olympique de Radès.

Pour rappel, l'EST a pris option à l'aller en remportant ce match (1-0). Si tout le monde a répondu présent aux entraînements, le seul doute qui persiste encore concerne le poste de gardien de but. Pour rappel, Moez Ben Chérifia n'a pas gardé les bois contre le CSS à cause d'un rhume attrapé la veille. Quant à Amanallah Memmiche, il a profité de son retour à la compétition pour sortir un grand match contre le CSS. C'est dire que Ben Chérifia et Memmiche seront en ballottage pour le poste de gardien de but, samedi.