Maroc: Ligue des champions / deuxième tour préliminaire / AS FAR-ESS ( Samedi à 19h30) - Cap sur Marrakech

A deux jours de l'empoignade face à l'AS FAR, l'Etoile du Sahel va larguer ses amarres au Grand stade de Marrakech, en lieu et place de celui de Rabat en rénovation.

A deux jours du match le plus important de ce début de saison, avec le déplacement au Maroc pour affronter les Forces Armées Royales, le moral du groupe est plutôt bon avec l'avantage psychologique de la victoire à l'aller 1-0. Des nouvelles sur les onze joueurs qui vont débuter s'enchaînent. On apprend notamment que Soumaila Sidibé est finalement récupérable malgré ses deux avertissements, lui qui n'a pas livré sa meilleure prestation à l'aller à Sousse et qui va tenter de se racheter aux yeux du coach Imed Ben Younes.

L'Étoile Sportive du Sahel s'apprête à disputer un match d'une importance capitale, qui va conditionner la suite de sa saison. Déjà parce qu'il permettra de situer les ambitions du club qui joue sur trois tableaux, mais pas seulement...

OEuvrer pour le comeback

Ce match va constituer certainement le couronnement de tous les efforts depuis plus de 15 mois et la prise en main de Mohamed Mkacher qui a remis l'équipe sur de bons rails, en cas de qualification.

Après la fin de saison en beauté sous l'ère Benzarti, il ne reste plus que le grand «comeback» en phase des poules de la Champions League africaine deux ans plus tard, avec la marque de champion de Tunisie en titre en prime. Une qualification en phase de groupes, à l'issue d'un résultat favorable et positif de Marrakech, est primordiale pour de multiples raisons : institutionnelle, sportive et surtout financière. Le Grand stade de Marrakech inauguré en 2011 sera le théâtre de cette confrontation retour en remplacement de celui de Rabat, à cause de travaux de rénovation.

%

A l'issue d'un double choc face à un club algérien, puis marocain pour parvenir à ses fins, l'ESS n'a jamais été aussi près d'obtenir ce précieux ticket pour la phase de groupe de la Champions league africaine 2023-2024. Ben Younes va devoir choisir onze joueurs capables de tenir et résister face aux FAR et à la pression du public. A ce titre, Soumaïla Sidibé, plus fringant et efficace en Champions League africaine, avec son but à Constantine, sera de la partie, au grand soulagement des supporters et des dirigeants étoilés qui comptent sur le roc malien pour blinder le milieu de terrain aux côtés de l'infatigable Jacques Mbé. Ces deux joueurs veilleront à empêcher les Marocains de parvenir à leurs fins, à savoir marquer le plus de buts possible en fermant les issues vers la défense.

La grande communion

Le Président du club, Othman Jenayah, a été au plus près des joueurs pour les motiver à se surpasser face aux FAR. L'heure est à l'union et à la communion.

Ali Jemal, Hamza Jelassi, Ghofrane Naouali et Slah Ghedamsi derrière, Adam Ouertani au milieu et Youssef Abdelli devant, seront présents aux côtés du duo Sodibé-Mbé. Reste à définir les trois éléments qui vont compléter le puzzle gagnant entre Ben Ali. Jebali, Chamakhi, Abid et Aouani.

A noter que les joueurs et le staff technique s'envoleront pour le Maroc aujourd'hui, accompagnés de leurs dirigeants, Othman Jenayah en tête.