Tunisie: Man United va blinder le contrat de Mejbri - La juste récompense

Hannibal Mejbri, désormais intransférable

Manchester United va vraisemblablement prolonger l'engagement d'Hannibal Mejbri qui brille en ce début de saison.

Alors qu'il devait être cédé à titre de prêt après avoir obtenu l'aval de coach Erik ten Hag, l'international tunisien de 20 ans (et 26 sélections) verrait sa prolongation de contrat activée. Libre de droit en juin 2024, Mejbri serait donc conservé si l'on en croit les éloges venant du coach mancunien : «Hannibal fait parfaitement son travail.

Il apporte ce que j'espérais de lui. J'ai vu pendant la présaison qu'il apporte beaucoup d'énergie à l'équipe. Son pressing est très bon, excellent», encensa Ten Hag en conférence de presse.

Mejbri revient donc de loin alors qu'il devait quitter en été et mettre le cap sur Bésiktas, voire Birmingham. Titularisé contre Burnley, le joueur se verra bientôt proposer une «rallonge» chez les Red Devils. Et à en croire la commission de communication du club mancunien, Man United prépare actuellement la prolongation du joueur. Coté 8 millions d'euros sur Transfermarkt, Hannibal Mejbri prendra sûrement du galon à Old Traford s'il flambe à nouveau.

Saihi dans le livre d'or de Montpellier

Le MHSC a eu sous sa coupe un grand nombre de joueurs africains. Et Jamel Saihi, ainsi que Skhiri en font partie. Pour Saihi, la relation avec Montpellier a débuté assez tôt.

En 1999, il est détecté par le MHSC qui le prend de suite. Ensuite, sous le commandement de Rolland Courbis, il débute face à Tours et passera dix ans avec la tunique de Montpellier, avant de rejoindre Angers à 29 ans. Au final, avec le club Pailladin, Saihi aura joué 201 matchs ! Aussi, Ellyès Skhiri a quitté Montpellier en 2019 pour rejoindre Cologne. La particularité du milieu international tunisien est en rapport avec son cursus, sa formation. En clair, c'est un pur produit du CDF de Montpellier, de 2010 à 2014.

Et après avoir effectué son baptême du feu sous les ordres de Frédéric Hantz, il a gagné ses galons de taulier, disputant 133 matchs avec le MHSC. Nommé en passant vice-capitaine de Montpellier, Skhiri a été l'archétype du joueur rigoureux et régulier. Il laisse à Montpellier l'image d'un compétiteur modèle et généreux sur le terrain.