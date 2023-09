Madagascar: Internet - Telma lance l'extension de son réseau 5G

En lançant l'extension du réseau 5G, Telma avance dans son ambition de donner l'opportunité à chaque Malgache d'être un citoyen du monde digital.

Pionnier. Telma Madagascar l'est dans le domaine du numérique et d'Internet en étant le premier opérateur à activer la 5G en Afrique.

Saut technologique

C'était le 26 juin 2020 que cette entreprise membre du groupe Axian a lancé la 5G qui constitue un saut technologique majeur ouvrant la possibilité d'utilisation de nouveaux services très haut débit. « En collaboration avec ERICSSON (NASDAQ : ERIC), le réseau 5G a été installé à Antananarivo il y a maintenant trois ans et a permis d'affirmer Madagascar pour son potentiel d'adaptation aux technologies les plus à la pointe », rappelle l'opérateur dans un communiqué. Et de préciser que les deux usages clés de la 5G pour le marché malgache sont le haut débit mobile amélioré (eMBB) et l'accès sans fil fixe (FWA). « Avec une plus grande capacité, des vitesses de données plus élevées et une latence considérablement réduite, la 5G garantit une transformation profonde de la connectivité au bénéfice de ses utilisateurs. Cette technologie ouvre également un développement des services professionnels et des divertissements comme les jeux en ligne et l'utilisation des IoT ».

%

Connexion de qualité

Telma Madagascar est en pleine extension de son réseau 5G. Avec ce que cela suppose d'impacts socio-économiques positifs. « La 5G aura bientôt un impact positif palpable sur l'économie et le pays. Elle est synonyme de renouveau et de relance pour le paysage entrepreneurial malagasy. Cette technologie va rapidement améliorer l'attractivité déjà existante de Madagascar dans l'optimisation des processus d'affaires. L'avance de Telma sur cette technologie est un atout pour relever le défi de la transformation digitale. », a déclaré Patrick-Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma Madagascar.

Grâce à une telle connexion, réputée pour être la meilleure existante pour les smartphones, les entreprises et les particuliers pourront facilement accéder à une connexion de qualité.

Il est fondamental de noter que le développement de la 4G (tous les sites Telma seront à minima en 4G à la fin de l'année) et l'extension amorcée de la 5G sur de nouvelles villes est couplée à une politique d'investissement ambitieuse de développement de la Fibre optique.

Les plus de 11 000 km de câbles fibres optiques et les 4 sorties internationales sont de fait indispensables au fonctionnement d'une véritable couverture 5G.

Telma renforce ainsi le positionnement de Madagascar en tant qu'un des principaux pays des TIC dans l'océan Indien et même en Afrique.

Solutions innovantes

En lançant l'extension du réseau 5G, Telma avance dans son ambition de donner l'opportunité à chaque Malgache d'être un citoyen du monde digital.

Des projets économiques et sociaux pourront être développés à partir de cette technologie pour offrir des solutions innovantes et garantir un meilleur accès à l'éducation, la santé et aux services publics partout dans le pays.

Cette avancée technologique permet également à Telma de renforcer ses interventions dans les domaines socioculturels et sportifs.

« A travers sa politique RSE et ses partenariats dans le Sport, la culture, l'éducation, Telma s'appuiera sur les possibilités offertes par la 5G pour impacter positivement sur la société et le quotidien des Malagasy ».

Il est à souligner que chaque investissement dans les infrastructures technologiques au niveau national est en corrélation directe avec le développement de nouveaux emplois pour les jeunes, et plus largement pour le bien-être futur de la population.