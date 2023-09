Maroc: Fès - D'anciens détenus bénéficient de séances de sensibilisation sur l'hépatite C et le VIH

Fès — Une cinquantaine d'anciens détenus ont bénéficié, mercredi à Fès, de séances de sensibilisation sur les virus de l'hépatite C et du VIH.

Cet évènement a été organisé par la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès, en partenariat avec le Centre d'accompagnement et de réinsertion à Fès, relevant de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Il s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de détection précoce de l'hépatite virale C, qui se déroule du 1er septembre au 31 décembre 2023, sous le signe : "Une seule vie, un seul foie".

A cette occasion, des présentations ont été faites sur les modes d'infections par les deux virus et les moyens de transmission, en plus de conseils et des recommandations sur les moyens d'éviter l'infection par ces deux virus.

Dans une déclaration à la MAP, Kamal Ouarti, coordonnateur du Centre d'accompagnement et de réinsertion à Fès, a indiqué que les séances de sensibilisation dont bénéficient les détenus libérés s'inscrivent dans le cadre de la détection précoce et du suivi en cas d'infection.

Il a ajouté que ce processus s'inscrit également dans le cadre de la stratégie intégrée de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, notamment en apportant des soins de santé à cette catégorie de citoyens pour assurer leur réinsertion.

De son côté, la coordonnatrice régionale des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles à la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale à Fès-Meknès, Sanaa Zine, a souligné que les groupes cibles des séances de sensibilisation sur les virus concernent les personnes qui ont des relations sexuelles non protégées, celles qui effectuent des tests de la fonction hépatique, en plus des catégories qui souffrent de la tuberculose.

Dans le même contexte, elle a mis l'accent sur l'offre proposée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec ses partenaires, qui comprend la réalisation d'une analyse simple, confidentielle, rapide et gratuite, en plus des soins et traitements contre les deux virus, que ce soit dans les centres de référence relevant de l'hôpital régional Ghassani ou au sein du Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès.