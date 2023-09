Maroc: Le potentiel de l'agriculture, une condition pour le traitement de la fragilité des chaînes de valeur alimentaires (M. Sadiki)

Marrakech — Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a souligné, jeudi à Marrakech, la nécessité de mettre en avant le potentiel crucial de l'agriculture pour le traitement de la fragilité des systèmes de production et des chaînes de valeur alimentaires.

Intervenant à l'occasion de la 2éme conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui se poursuit jusqu'au 29 septembre, le ministre a indiqué que le développement de l'agriculture est de toute évidence une condition de la souveraineté alimentaire et passe par l'élaboration d'une politique agricole forte, efficace et adaptée à chaque pays.

"La transformation de nos systèmes alimentaires et de nos chaînes de valeurs agroalimentaires vers plus de durabilité est aujourd'hui une priorité pour assurer une sécurité alimentaire durable et résiliente en Afrique, garantissant une préservation de l'accès à une alimentation salubre, diversifiée et nutritive, tout en préservant nos ressources naturelles et nos écosystèmes", a fait savoir M. Sadiki, lors d'un panel sous le thème "Sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde: stratégies de réduction des risques".

Il a, en ce sens, relevé que le développement de l'agriculture, la sécurité alimentaire et la croissance durable des territoires ruraux représentent des défis communs pour les pays africains, notant l'impératif de mener des actions novatrices consolidées dans un processus de coopération et de partenariat.

%

L'Afrique fait face à des défis en matière de santé, notamment en lien avec la disponibilité d'une alimentation saine et d'un accès à l'eau potable, a-t-il dit, ajoutant que le Maroc contribue à la sécurité alimentaire de ses différents partenaires, notamment du continent africain.

Les experts participant à ce panel ont, par la même occasion, appelé à la prévention des infections, la formation des professionnels de santé et à la consolidation des infrastructures, afin de garantir un accès équitable et durable à une nourriture saine et suffisante.

Ils ont, en outre, mis l'accent sur l'importance du développement des ressources en eau à l'aide d'infrastructures écologiques pour assurer une meilleure résilience face aux risques liés aux changements climatiques, en plus d'une approche scientifique intégrée destinée à l'anticipation des catastrophes et l'atténuation de leurs répercussions.

Organisée sous le thème "Santé en Afrique : eau, environnement et sécurité alimentaire", à l'initiative du ministère de la Santé et de la protection sociale et du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec l'association African Global Health (AGH), cette conférence internationale a pour but de mettre en avant la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique.

Au programme, une série de tables rondes traitant différentes thématiques axées sur les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, le réchauffement climatique, ainsi que sur les ressources naturelles et leur exploitation.