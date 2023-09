Algérie: Mawlid Ennabaoui - Mme Krikou préside une cérémonie au profit des pensionnaires des foyers des personnes âgées

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, accompagnée de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mououdji, et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a présidé mercredi au Palais des Rias al Bahr (Bastion 23) à Alger, une cérémonie organisée au profit des pensionnaires des foyers pour personnes âgées, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui.

Dans une déclaration à la presse, Mme Krikou a affirmé que cette cérémonie organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, vise à partager la joie de la célébration du Mawlid Ennabaoui avec nos mères et pères pensionnaires des foyers pour personnes âgées et à permettre à cette catégorie de fêter cette journée dans une ambiance conviviale".

A cet égard, la ministre a souligné "l'importance d'organiser de telles cérémonies en faveur des personnes âgées avec la participation des enfants afin de consolider le lien intergénérationnel".

De son côté, Mme Mouloudji a estimé nécessaire "de partager la joie de la célébration du Mawlid Ennabaoui avec nos mères et pères" pensionnaires, saluant l'initiative du ministère de la Solidarité nationale d'organiser cette cérémonie pour remplir le coeur des personnes âgées de bonheur".

Après avoir exprimé sa joie de partager la célébration du Mawlid Ennabaoui avec cette catégorie, M. Didouche a indiqué que cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre de la consécration des valeurs d'entraide et de solidarité sociales.

La cérémonie a été marquée par la distribution de présents aux personnes âgées, outre un espace artisanal dédié aux plats traditionnels phares préparés pour cette fête religieuse.