Maroc: Séisme - Mme Hayar s'enquiert à Al Haouz de l'état d'avancement des opérations d'assistance sociale des personnes sinistrées

Commune Moulay Brahim (province d'Al Haouz) - La ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Awatif Hayar, s'est rendue, jeudi à la commune de Moulay Brahim (province d'Al Haouz) pour s'arrêter sur l'état d'avancement des différentes opérations d'assistance sociale et d'accompagnement psychologique au profit des populations touchées par le séisme.

A cette occasion, la ministre et la délégation l'accompagnant a visité l'unité mobile d'assistance sociale, un espace doté de plusieurs services fournis par le ministère de tutelle, l'Entraide Nationale et l'Institut National de l'Action Sociale (INAS) visant à assurer l'assistance sociale et l'accompagnement psychologique au profit des personnes touchées par le séisme avec un intérêt tout particulier accordé aux femmes et aux enfants.

Cette visite intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI portant sur la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques nécessaires, avec la célérité et l'efficacité requises, pour venir en aide aux populations touchées et leur prêter main forte..

A cette occasion, la ministre a suivi des explications sur les interventions du ministère de tutelle et de l'Entraide Nationale pour venir en aide aux personnes sinistrées, notamment la création d'un comité de pilotage et de coordination à Tahanaout et des centres d'appui au niveau des préfectures et des provinces touchées à savoir Marrakech, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Azilal et la mise en place d'unités d'appui social et de soutien psychologique au niveau des zones touchées.

Il s'agit également d'assurer la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques notamment la mobilisation de 60 cadres psychologiques à Al Haouz et 158 dans les autres provinces touchées, 75 spécialistes en psychologie et agents sociaux bénévoles à Al Haouz et plus de 210 dans les autres provinces touchées en sus de 45 camions équipés.

La ministre a pris connaissance également du déploiement des équipes de l'Entraide Nationale, du ministère de tutelle et des autres partenaires, ainsi que des différents services et actions menés en faveur des victimes, dès les premières heures ayant suivi ce séisme, au niveau de six autres unités d'assistance sociale similaires, mises en place dans les zones de "Tahanaout", "Ouirgane", "Talat'N'Yacoub", "Amezmiz", "Imlil" et "Sti Fadma".

Par la suite, la ministre a effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cette Unité d'Assistance Sociale qui comprend entre autres, une unité médicale mobile, un espace dédié à l'accompagnement psychologique, à la protection de l'enfance, à la parentalité positive, à la médiation familiale, et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et à l'animation au profit des enfants.

Mme Hayar, a, de même, pris part à un petit déjeuner collectif avec les enfants issus des familles touchées par le séisme, avant de procéder à la distribution à leur profit de kits (vêtements) et ce, dans une ambiance imprégnée de convivialité et de liesse, à l'occasion de la célébration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

De même, il a été procédé à la récitation de la Fatiha, pour le repos de l'âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué la région d'Al Haouz.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a mis en avant les actions menées, main dans la main, pour assurer la mise en oeuvre du programme d'appui et d'accompagnement des personnes touchées par le séisme, en vue de leur garantir toutes les conditions d'épanouissement, et leur permettre de créer de la valeur ajoutée et donc de contribuer au développement social et économique et ce, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relative à la reconstruction et au développement des zones touchées.

Tous les départements gouvernementaux oeuvrent d'arrache-pied dans le cadre de la commission présidée par le Chef du gouvernement, et sous la coordination du ministère de l'Intérieur, pour apporter aide et assistance aux personnes sinistrées conformément aux Hautes Instructions Royales, a rappelé la ministre.

Mme Hayar a, dans ce sens, fait état d'un accompagnement psychologique remarquable et d'un fort appui aux personnes en situation de handicap en termes d'équipements techniques, faisant savoir que le pôle social a organisé, entre autres, un atelier axé sur l'accompagnement et la formation des femmes.

Une plateforme de formation à distance a été aussi lancée pour permettre à ces femmes de travailler sur leurs propres projets, a-t-elle enchainé.

Les différentes activités ont commencé à prendre leur cours normal, a rassuré la ministre, tout en saluant l'ensemble des intervenants, notamment les services du ministère de tutelle, l'Entraide Nationale, l'Agence de Développement Social, l'INAS ainsi que les autres partenaires et associations mobilisés et solidaires, lesquels n'ont pas hésité à apporter l'appui social nécessaire et en mettant des psychologues et des médecins à la disposition des personnes sinistrées.

Par ailleurs, à Marrakech, la ministre et la délégation l'accompagnant s'est rendue au Centre de formation par apprentissage "Dar Al Bir Wa Al Ihssane", occasion de visiter une unité d'assistance sociale aménagée et encadrée par l'Entraide Nationale, au sein de cet établissement pour venir en aide et prêter main forte aux personnes touchées par le séisme, issues de la province d'Al Haouz et de l'ancienne Médina de Marrakech.

A cette occasion, la ministre a pris connaissance des différentes prestations de service offertes au sein de cette unité, aux populations ciblées à savoir l'assistance sociale, l'écoute et l'accompagnement psychologique, l'animation, outre les prestations paramédicales, avant d'effectuer une visite à travers les différentes dépendances de ce Centre.