Maroc: Dakhla / INDH - Rencontre de communication au profit des porteurs de projets

Dakhla — Une rencontre de communication s'est tenue, mercredi à la plateforme des jeunes d'Oued Eddahab, au profit d'une cinquantaine de porteurs de projets financés par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l'année 2023.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'INDH, a pour objectif de développer les compétences des jeunes et de renforcer les capacités entrepreneuriales nécessaires à la réussite de leurs projets innovants.

Lors de cette session de formation, les jeunes de la province ont été initiés à la création d'entreprises, à l'étude de la faisabilité du projet et à l'auto-développement, ainsi qu'à d'autres soft skills qui encouragent la créativité et l'innovation.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes de la province d'Oued Eddahab, Youssef Lahrach a indiqué que cette rencontre de communication vise à faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des différents projets sélectionnés par l'INDH au niveau de la province.

La pérennité de ces projets, a-t-il poursuivi, nécessite de développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes bénéficiaires et d'assurer un accompagnement avant et post-création.

Pour sa part, le représentant de la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI), Youssef Ait Benhadda a souligné que cette rencontre a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets, de renforcer leurs compétences et de préparer en amont leurs projets et les mettre en oeuvre de manière optimale.

La réussite de leurs projets requiert l'accompagnement, le suivi et la formation continue, a-t-il noté, ajoutant que la FRSDIDI les accompagne pendant deux ans pour les aider à concrétiser leurs idées de projets.

Supervisée par le comité provincial de développement humain (CPDH) d'Oued Eddahab et gérée par la FRSDISI, la plateforme des jeunes d'Oued Eddahab se veut un carrefour d'interaction entre l'ensemble des programmes mis en oeuvre par les différents intervenants dans le domaine de l'intégration des jeunes, offrant des espaces d'écoute, d'orientation, d'accompagnement et de soutien de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire.

Cet espace des jeunes s'assigne également pour objectifs de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et d'encourager la création d'emplois, à travers la mise en place d'un mécanisme d'appui technique adapté, aux différentes phases pré et post création, permettant ainsi de booster la création d'entreprises chez cette catégorie.