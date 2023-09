Afrique: CAN-2025 - Le choix unanime du Maroc, fruit d'un long processus de développement (Média italien)

Rome — Le choix unanime du Maroc pour organiser la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) "n'est pas le fruit du hasard", mais d'un long processus de développement de divers secteurs, souligne, jeudi, le portail d'information italien "Faro Di Roma".

Le Maroc s'est hissé, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en "modèle pour l'Afrique, notamment en termes d'infrastructures sportives de qualité, qui lui ont permis d'organiser plusieurs compétitions majeures", indique le média.

L'organisation de la CAN-2025 récompense un processus de développement mené par le Royaume depuis plus de deux décennies dans divers secteurs, a-t-il relevé, notant que le Maroc aura l'occasion de "déployer sa vaste expérience dans l'organisation de grands événements dans tous les domaines, grâce à un réseau d'infrastructures modernes et développées".

Selon le média en ligne, les stades dédiés à cet événement répondent aux exigences de la CAF et sont prêts à accueillir la compétition, tant à Rabat qu'à Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech ou Agadir. Le Royaume compte, en outre, plus de 200 terrains d'entraînement en gazon synthétique et près de 20 terrains en gazon naturel, équipés d'un éclairage de haut niveau, poursuit-il.

Et de poursuivre que ces infrastructures sportives de haute qualité ont notamment permis au Maroc d'organiser ces dernières années plusieurs événements sportifs majeurs, notamment la Coupe du monde des clubs, le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour les U17 et U23, la CAN féminine, ainsi que la Ligue des Champions féminine africaine.

"Fort de ses capacités et de sa riche expérience dans l'organisation de grandes compétitions sportives, le Royaume ambitionne de faire de la deuxième CAN sur ses terres, après celle de 1988, un événement réussi à tous les niveaux, qui se démarquera par rapport aux 34 éditions précédentes", souligne Faro Di Roma.

Mettant en avant "la détermination du Maroc à contribuer au développement du football africain", le portail relève que ce vote "réaffirme l'engagement du Royaume, sous les Hautes Instructions royales, à consolider la coopération Sud-Sud avec les pays africains, sur la voie de leur développement dans différents domaines".

"C'est aussi la plus belle récompense pour un peuple passionné de football", ajoute-t-il, notant que ce grand événement est "une première étape, qui initie et renforce la candidature au Mondial 2030, présentée conjointement avec l'Espagne et le Portugal".