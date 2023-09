Tunisie: L'acteur Akram Sakkouhi lauréat des Prix Septimius à Amsterdam

TUNIS — Akram Sakkouhi, alias Akram Mag, a remporté le prix du meilleur acteur africain de la 21ème édition des prix Septimius, aux Pays-Bas, pour son rôle dans "Moez: le bout du tunnel" de Mohamed-Ali Nahdi.

Organisés les 25 et 26 septembre 2023, les Prix Septimius sont une prestigieuse récompense annuelle qu'abrite chaque année la Capitale néerlandaise, Amsterdam. Ils soutiennent les cinéastes émergents et indépendants et présentent une large sélection de films, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Europe et d'Amérique.

Akram Sakkouhi était parmi huit acteurs nominés pour la région Afrique. Dans la même zone Afrique, l'Egyptienne Dina El Sherbiny a remporté le prix de la meilleure actrice africaine pour son rôle dans la série « Kamel El Adad » (2023). « Goodbye Julia » nouveau film du Soudanais Mohamed Kordofani a remporté le prix du meilleur film africain.

"Moez: le bout du tunnel" de Mohamed-Ali Nahdi est un long-métrage de fiction produit par Zenith et SVP Productions avec l'aide du Centre national du Cinéma et de l'image (CNCI) et du ministère des Affaires culturelles.

Sorti dans les salles le 9 février 2022, six ans après le début du tournage, ce film est coécrit par Mohamed-Ali Nahdi avec Slim Ben Ismail et coproduit avec Omar Ben Ali.

Akram Mag et Saif Menai sont au casting aux côtés de Slah Msaddak, Moncef Agengui, Leila Chebbi et Mohamed-Ali Madani, avec une apparition spéciale du grand artiste Lamine Nahdi.

Ce Drame social/politique explore l'univers de gens défavorisés à travers l'histoire de "Moez" un jeune qui mène une vie assez dure dans l'un des quartiers pauvres. Subitement, il se retrouve dans une situation inédite. Le réalisateur suit le quotidien des habitants d'un quartier des foubourgs de la Capitale et certaines villes de la république au lendemain de la révolution tunisienne et la chute du régime de Ben Ali le 14 Janvier 2011.