Cote d'Ivoire: Assainissement et drainage - Des personnes impactées reçoivent leurs chèques

La cérémonie de remise des premiers chèques des populations impactées dans le cadre du Programme d'Amélioration Durable de la Situation de l'Assainissement et du Drainage (Pasad), s'est déroulée le mardi 26 septembre 2023 à la salle de conférence du ministère de l'Hydraulique, l'Assainissement et de la Salubrité d'Abidjan-Plateau.

À cette occasion, Aboubacar Bamba, coordonnateur du Programme d'Amélioration Durable de la Situation de l'Assainissement et du Drainage (Padsas), a expliqué qu'à ce jour 73 chèques ont été établis par le régisseur du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (Minhas) pour un montant estimé à 630 547 049 de francs Cfa. « L'objet de cette cérémonie est la remise symbolique de ces chèques aux premiers bénéficiaires. À l'issue de la remise de ces 73 chèques, 365 personnes sur les 670 ayant signé les certificats de compensation, auront reçu un paiement, dont 80 l'intégralité de leurs indemnités et 285 le tiers », a-t-il assuré.

Par ailleurs, Aboubacar Bamba a signifié que les services compétents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont entrepris une expertise des bâtis impliqués, duquel il ressort que 867 personnes sont affectées dont 670 ont signé les certificats de compensation, pour un montant total d'indemnisation de 7.295.248.619 F francs Cfa.

Selon lui, à l'initiative des ministres en charge de l'Assainissement, du Budget et de l'Économie et des Finances, il a été mis à la disposition de l'unité de gestion du Programme, une avance de trois milliards de francs Cfa en vue d'indemniser les populations impactées. «Les paiements effectués à ce jour s'élèvent à 1 141 253 636 de francs Cfa et concernent 292 personnes dont 285 ont perçu le tiers de leurs indemnités d'éviction pour un montant de 1 112 972 812 de francs Cfa et 7 ont perçu l'intégralité de leurs indemnités d'éviction pour un montant de 28 172 876 FCFA », a-t-il indiqué.

Le directeur de cabinet adjoint du Minhas, Gildas Simy, s'est félicité du comportement citoyen des personnes impactées par le projet qui ont accepté de libérer les emprises pour permettre le démarrage des travaux, moyennant le paiement du tiers de leurs indemnités. « Le projet suivait son cours, ils ont bien voulu collaborer avec l'État de Côte d'Ivoire en quittant ces zones pour que le projet puisse démarrer. Aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits par ces populations, l'État a bien voulu payer le reliquat de ces indemnités. C'est une somme de trois milliards qui a été décaissée », a-t-il déclaré tout en invitant les personnes qui ne sont pas recensées à le faire.

Le président du collectif des personnes impactées par le projet, Soualio Koné a traduit sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire qui vient une fois de plus honorer sa parole à travers le paiement de ces chèques. Il a poursuivi, tout en invitant les autres à fournir les papiers nécessaires afin que tout le monde soit payé intégralement.