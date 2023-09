Cote d'Ivoire: Promotion du genre - 300 femmes formées aux outils digitaux par le cocofci

La Cocofci à travers le programme la Base, a organisé, samedi 22 septembre 2023, à Abidjan-Cocody, une session de formation sur les outils digitaux au bénéfice de 300 femmes.

Dans l'optique de faciliter et accompagner l'application des résolutions internationales et des normes juridiques nationales afin de relever le défi de la représentativité des femmes aux processus décisionnels à tous les niveaux et quel que soit le domaine d'activité, le Cocofci a organisé à travers le programme la Base (Banque d'amour et de solidarité efficace) qui est un mouvement citoyen humaniste de la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », une session de formation. Cette activité, qui avait pour thème : « Le numérique un levier incontournable pour les femmes », a permis de renforcer la capacité des femmes sur les outils digitaux afin de les rendre plus compétentes dans le domaine numérique.

« Aujourd'hui, nous sommes dans l'air du numérique. Nous savons que nous sommes dans un monde en mutation et il y a assez de souffrance et de disparité. Il était question pour nous de pouvoir permettre à toutes ces femmes de divers horizons de pouvoir restaurer leur dignité humaine et surtout leur donner les outils nécessaires à l'ère du numérique », a dit M. Léon Rivière Koména, coordonnateur de la Base. Selon la directrice exécutive de l'Ong Amazone du Web et formatrice du jour, la maitrise de l'outil Google forms est necessaire pour avoir des données fiables .

%

« Aujourd'hui, il y a eu la formation de "comment comprendre et maîtriser le Google forms". Il faut dire que le Google forms est utile pour nos différentes activités. C'est important pour ces femmes qui se trouvent dans plusieurs domaines activités et qui n'arrivent pas à canaliser ces domaines d'activités, elles n'arrivent pas à les exploiter. Donc avec l'outil Google forms ça pourra les aider à avoir des données fiables en temps réel », a-t-elle déclaré.

« Aujourd'hui, si je suis maire de Gueyo, c'est grâce au Compendium »

Pour sa part, Mme Boni Tano N'guessan Noëlle Marie épouse Ekponon, a révélé que son élection en tant que maire est à l'actif du compendium.

« Le Compendium m'a formée, aujourd'hui, si j'ai été Député, c'est grâce au Compendium. Aujourd'hui, si je suis maire de Gueyo, c'est grâce au Compendium. Quand je suis venue au Compendium, avec les conseils qu'on me prodiguait, j'étais obligée de prendre quatre professeurs pour m'enseigner à la maison, en plus de la formation du Compendium (il faut dire que j'avais le niveau cp2). Et j'ai eu le BEPC grâce au Compendium et aujourd'hui, grâce au Compendium je suis maire de Gueyo. Tout a été possible grâce à ma formation au Compendium, grâce aux conseils qu'on m'a prodigué ici. Une femme, il faut oser, il faut être déterminée, il faut savoir ce que tu cherches. J'ai voulu et le Compendium m'a poussée, m'a donné la force et je suis ce que je suis grâce au Compendium », a déclaré Mme Boni Tano N'guessan Noëlle Marie épouse Ekponon, maire de la commune Gueyo. Cette formation a réuni 100 participantes en présentiel et 200 participantes en ligne. Les participantes à cette formation étaient les femmes professionnelles et entrepreneures du Cocofci et les auditrices de la formation en ingénierie du Genre.