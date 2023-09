Algérie: Karaté-do - début des épreuves du Championnat d'Algérie à Oran

ORAN — Les épreuves du Championnat d'Algérie de karaté-do seniors dames et messieurs en kata et kumité individuel et par équipes ont débuté, jeudi à la salle omnisports du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran.

Cette compétition de trois jours, organisée par la ligue oranaise de karaté-do en collaboration avec la Fédération algérienne de karaté-do et la Direction locale de la Jeunesse et des Sports, regroupe 750 karatékas dames et messieurs, qualifiés à l'issue des phases régionales, représentant 40 wilayas du pays.

Les deux premières journées de cette compétition seront consacrées aux combats éliminatoires en kata et kumité individuels et par équipes dans différentes catégories de poids.

Les finales individuelles et par équipes en kata et kumité, toutes