Cote d'Ivoire: Mahouloud 2023 - Vagondo Diomandé engage les guides religieux à l'éducation de la jeunesse

La cérémonie officielle de célébration du Mahouloud commémorant la naissance du prophète Mohamed (S.P.L) s'est tenue le mardi 26 septembre 2023 à la grande mosquée de la Riviera Golf d'Abidjan-Cocody en présence du vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné représentant le Président Alassane Ouattara.

À cette occasion, le Général Vagondo Diomandé, porte-parole du Président de la République, s'est fait l'écho de l'actualité qui relaie abondamment ces jours-ci, à savoir l'appétence de nombreux jeunes pour des substances illicites et destructrices. « Je voudrais simplement citer cette nouvelle drogue qui porte malheureusement le nom Kadhafi. Les services de prévention et de répression de l'État contre ces fléaux sont certes à la tâche tous les jours. Votre mobilisation en tant que leaders d'opinion pour la cause de nos jeunes est bien évidemment plus que nécessaire. Vos actions doivent davantage venir en appui à celles de l'État dans le cadre de leur éducation pour la construction de citoyens modernes », a affirmé Vagondo Diomandé. Par ailleurs, il a exhorté l'ensemble des Ivoiriens à s'engager davantage dans l'encadrement et la sensibilisation de la jeunesse qui s'égare. « Les jeunes sont les porteurs de l'avenir de la société, ils doivent être sensibilisés aux valeurs de responsabilité, de courage, de persévérance et de tolérance. Mais surtout nous devons apprendre à ces jeunes à cultiver un amour excessif pour le travail. Le travail est un facteur d'épanouissement personnel. Le travail est créateur de richesse. Il est le seul moyen de développement harmonieux du pays. À ce titre, les jeunes se doivent de jouir de toutes leurs facultés », a-t-il déclaré.

Cheick Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), a fait savoir que la célébration du Mahouloud constitue une excellente tribune pour promouvoir les valeurs qu'enseignent la vie et l'oeuvre du Prophète Mohamed (S.P.L). Ainsi, en choisissant comme thème « Les enseignements du messager d'Allah pour l'équilibre et le bien-être de la famille », pour l'édition 2023, le Cosim voudrait remettre la famille au centre de toutes les attentions et de toutes les bonnes intentions en faveur d'un développement harmonieux de la société. « Au regard de nombreuses déviances sociétales observées, il importe de tirer sur la sonnette d'alarme et d'appeler la communauté humaine à se pencher sur les risques encourus par le monde si rien n'est fait pour sauvegarder l'embryon de la société qui constitue le noyau familial. Nous considérons que les fondements de la famille hétérosexuelle en tant qu'institution sociale de procréation, d'éducation et de formation de l'individu sont menacés par d'autres formes de composition familiale », a-t-il dit. Pour lui, ces menaces constituent un risque plus que certain et déséquilibre l'humanité. C'est pourquoi, le Cosim, a-t-il déclaré , est résolument engagé, à l'instar des autres confessions religieuses, à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des moeurs et préserver l'intérêt des jeunes, l'avenir de la société.

Aboubacar Samassi, imam de la mosquée de la Riviera 3, conférencier du jour, a déploré la mise en vente de documents pédagogiques à contenu homosexuel avec pour cible les enfants . « Restons des avertisseurs et des annonciateurs pour nos familles. Communiquons avec nos enfants, veillons sur les relations et les fréquentations de nos enfants (...) L'État de Côte d'Ivoire, par le canal de la Haute autorité de la Communication audiovisuelle, se doit de renforcer la veille médiatique à l'effet de déceler et de sanctionner, les programmes audiovisuels qui diffusent des émissions qui font une promotion insidieuse ou expresse de l'homosexualité et des vices assimilés », a conseillé le guide religieux .