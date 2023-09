Burkina Faso: An I du MPSR II - Coup d'Etat du 30 septembre 2022 , retour sur les faits

Le vendredi 30 septembre 2022, le Burkina Faso venait d'enregistrer son deuxième coup d'Etat, huit mois après celui qui a été perpétré par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Depuis cette date qui a vu la mise en place du deuxième Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration II (MPSR II), c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est aux commandes. Retour sur les faits marquants de cette date mémorable.

Le coup d'Etat a débuté tôt le matin avec des tirs nourris entendus dans plusieurs quartiers de la capitale, Ouagadougou, notamment à Ouaga 2000. Des barrières dans le centre de Ouagadougou ont été organisés par des soldats encagoulés. Les partisans au coup d'Etat étaient issus principalement de l'unité « Cobra ». Des affrontements ont été signalés dans une base militaire, le camp Général Baba Sy, où Damiba serait principalement basé. Des coups de feu ont été également entendus au palais de Kosyam. La télévision d'Etat a cessé d'émettre. Quelques heures plus tard, le gouvernement admettra une « crise interne » au sein de l'armée et déclarera que des pourparlers sont en cours pour parvenir à un règlement. Mais les négociations entre les militaires et l'exécutif échoueront. Le coup de force étant en cours, des civils descendent dans les rues de la capitale, soit pour recueillir des informations, soit pour manifester leur soutien aux meneurs.

Dans la soirée, la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est annoncée. Son " incapacité à faire face à la situation sécuritaire dégradante" est mise en avant. Un couvre-feu de 21h à 5 h du matin, la suspension de toutes les activités politiques et de la société civile ainsi que de la Constitution et la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres, sont instaurés par le MPSRII. Le coup d'Etat du capitaine Ibrahim Traoré est consommé. Selon un communiqué rendu public le dimanche 2 octobre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba a rendu sa démission et a demandé une « garantie de sécurité et de droits pour lui-même, ses collaborateurs et pour les forces de sécurité engagées à ses côtés et le respect des engagements du Burkina Faso avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)».

Des assises nationales

Après la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les choses se sont accélérées. Les 14 et 15 octobre 2022, des assises nationales avec les forces vives de la Nation ont été organisées. Le capitaine Ibrahim Traoré signera dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022 la Charte de la Transition et l'acte de confirmation de sa désignation comme chef de l'Etat, et chef suprême des armées. A l'issue des travaux des assises nationales sur la conduite de la Transition, la présidence de la Transition, le gouvernement de la Transition et l'Assemblée législative de Transition (ALT) ont été approuvés comme organes de la Transition.

De la prestation de serment

Après ces assises, devant les membres du Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré prêtera serment de préserver, de respecter et faire respecter et défendre la Constitution, la Charte de la Transition et les lois. Il a assuré de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les Burkinabè. Avant la prestation de serment, le capitaine Ibrahim Traoré a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l'Etalon, la plus grande distinction, par le Grand chancelier des Ordres burkinabè.