Nigeria: Ecosse - Cyriel Dessers veut se battre pour une place aux Rangers

L'international nigérian Cyriel Dessers est déterminé à devenir un titulaire à part entière du Rangers FC après avoir été écarté en raison de sa mauvaise forme.

L'attaquant de 28 ans a marqué trois fois en 11 matches toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint le club écossais en juillet 2023, en provenance du club italien de Cremonese.

Dessers a marqué son retour dans le onze de départ de l'équipe en marquant un but contre Motherwell lors d'un match de Scottish Premier League disputé le week-end dernier.

« Tout ce que je fais pendant la semaine, c'est de commencer ces matches importants. Pour l'instant, le manager fait ses choix et cela fait partie du football », a déclaré Dessers au Daily Record.

« Cela fait aussi partie de la vie d'un grand club comme les Rangers. Je travaille dur tous les jours et je vais continuer à pousser et à travailler. J'attendrai mon moment et quand il sera là, je le montrerai sur le terrain.

C'est tout ce qui compte dans le football. Bien sûr, je ne voulais pas avoir ma chance à cause de la blessure de Danilo.

C'est un très bon gars et un excellent joueur. Je me sens vraiment mal pour lui à cause de sa blessure, comme nous tous. J'espère qu'il sera bientôt de retour.

Nous avons trois ou quatre très bons attaquants et avec le nombre de matches que nous allons disputer cette saison, nous aurons besoin de tout le monde.

Je suis sûr que je jouerai mon rôle et que je marquerai des buts, car je sais qu'il faut saisir sa chance. Cela fait partie de la vie d'un grand club, j'en ai fait l'expérience à Feyenoord.

J'ai l'expérience du Feyenoord. Je n'abandonne pas, je vais même pousser plus loin. C'est bon pour les joueurs qui jouent en ce moment et pour moi aussi. Nous nous poussons les uns les autres. », a-t-il poursuivi.

Dessers a marqué un but en quatre matches internationaux pour le Nigeria.