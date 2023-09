Burkina Faso: Opérations de reconquête du territoire - L'offensive victorieuse des FDS et VDP

Avec l'avènement au pouvoir, le 30 septembre 2022, du capitaine Ibrahim Traoré, la guerre totale a été lancée contre les terroristes. A cet effet, plusieurs opérations ont permis de mettre à mal les terroristes et de récupérer des localités du pays.

L'opération baptisée «Feleho» en langue Bwamou, qui signifie «reconquérir ce qui nous appartient», lancée en décembre 2022, a permis de reconquérir la province des Banwa. « Kapidougou » 1 et 2 ou « Ruche » (en langue nationale mooré) lancées conjointement en avril 2023 par les armées burkinabè et malienne ont permis de sécuriser les frontières des deux pays. Au Burkina Faso, l'opération a permis de sécuriser respectivement des localités de la Boucle du Mouhoun et celles du Nord. En janvier 2023, au Centre-Sud, dans les provinces du Nahouri et du Zoundwéogo jusqu'à la frontière du Ghana, les combats engagés ont permis de détruire plusieurs bases.

Dans le Sahel, vers la zone de Solhan, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) se sont débarrassés au petit matin du mercredi 18 janvier 2023, d'une importante base terroriste. Le 20 février 2023, c'est une soixantaine de terroristes qui ont été neutralisés entre Déou et Oursi par l'armée burkinabè en représailles à une embuscade qui a coûté la vie à huit militaires. Le 5 mars 2023, des dizaines de terroristes dont des leaders ont été neutralisés avec l'appui de vecteurs aériens dans des « frappes de hautes précisions » dans la Tapoa, les environs de Partiaga et au Centre-Nord. L'opération « Npoupo » ou action de nettoyer en langue gourounsi s'est déroulée du 25 au 29 mai 2023 dans la région du Centre-Ouest.

Elle a permis de repérer et de détruire cinq bases terroristes, de neutraliser neuf terroristes, de désamorcer des engins explosifs, récupérer et détruire de l'armement et des moyens roulants et de saisir du matériel de campement. Du 26 au 30 mai 2023, l'armée a lancé une opération militaire d'envergure dénommée «Raid du Nord» dans les alentours de la ville de Ouahigouya. 17 terroristes neutralisés, de l'armement, des munitions, des postes radio, des motos et des taxis-motos récupérés. Le mardi 27 juin 2023 vers 12 heures, une unité militaire du Groupement de forces du secteur Ouest (GFSO) a fait face à une embuscade près de la localité de Tia (province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun). La vigoureuse riposte des éléments a permis de neutraliser plus de 30 terroristes. Le samedi 19 août 2023, au moins 40 terroristes ont été neutralisés à Diougo Yourga (Koulpelogo, Centre-Est) par le 7e Groupement d'unités mobiles d'intervention (GUMI) de la Police nationale qui a malheureusement perdu cinq braves durant les combats. Le samedi 16 septembre 2023, l'armée a mené des frappes dans les régions de l'Est et du Centre-Est, tuant une cinquantaine de terroristes. Le bilan n'est pas exhaustif mais il montre à souhait que les lignes bougent sur le terrain de la reconquête du territoire.