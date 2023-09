Algérie: Développer le tourisme interne en tant que pilier de la diversification économique

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a appelé, jeudi à Alger, au développement du tourisme interne, étant un pilier de diversification économique en Algérie, avec 12 millions de touristes potentiels en 2024.

M. Benabderrahmane qui visitait les stands du 22e Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), a indiqué que l'Etat "commence à relever le défi du tourisme, ce qui nécessite continuité et persévérance pour atteindre l'excellence et diversifier les services, de manière à faire valoir les atouts et potentialités de l'Algérie".

Il a ajouté, dans le même contexte, que le tourisme en Algérie "connaît un saut qualitatif qu'il convient de promouvoir, d'autant que ce secteur est capable d'attirer 12 millions de touristes, ce qui est à même de donner un grand élan à l'économie nationale et à sa diversification".

Pour ce faire, le Premier ministre estime que le succès du tourisme en Algérie réside en la consécration de nombre d'indicateurs, en tête desquels "l'accompagnement, l'excellence et la qualité et la constance des services", relevant que le Sud du pays est "une zone touristique par excellence qui a juste besoin d'être promue, au vu des atouts et des potentialités dont elle dispose".

Après avoir mis en exergue l'importance du secteur du tourisme, le Premier ministre a affirmé que le marché algérien dans ce domaine "dispose de grandes potentialités, d'autant plus que cet intérêt commencent à porter ses fruits grâce au programme du président de la République et à l'action du Gouvernement, en vue de faire du tourisme un des piliers de la diversification économique à laquelle aspire le Gouvernement".

Evoquant la qualité des services dans le secteur du tourisme, M. Benabderrahmane a indiqué que certains pays "emploient plus de 40% de main d'oeuvre dans ce domaine", notant "la détermination de l'Algérie à relever le défi d'atteindre ce taux" au moment où "nous sommes ouverts à tous types d'investissements aussi bien étrangers directs qu'à travers le partenariat".

Concernant la saison du tourisme saharien, il est impératif, poursuit le Premier ministre, "de relever le défi de consacrer la qualité des services et de promouvoir médiatiquement cette saison", appelant la tutelle à finaliser, avant la fin de l'année en cours, les préparatifs devant assurer le succès des circuits des oasis (Ghardaïa, Timimoun, Beni Abbès, Taghit et les Ksours) "pour que le touriste aussi bien algérien qu'étranger puisse bénéficier d'un nouveau produit de qualité".

Dans le même sillage, il a indiqué que l'Etat "a pris toutes les mesures visant à aplanir les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs dans la réalisation de ces projets", ajoutant que "des instructions strictes ont été données pour recevoir les opérateurs et oeuvrer à la réalisation des projets dans les délais impartis".

Il a, également, exhorté les établissements bancaires à "accompagner les investisseurs (projets petits ou mégas) en vue d'accélérer la réalisation des différents projets touristiques au niveau national", soulignant "l'importance de renforcer le transport aérien dans le domaine touristique, notamment vers les régions du Sud et les Hauts plateaux".

Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement avait pris "plusieurs mesures incitatives" dans ce domaine, à travers" l'ouverture de lignes aériennes supplémentaires vers plusieurs capitales, dont Johannesburg, Addis-Abeba et Douala", faisant état de "l'évolution positive" enregistrée par la compagnie Air Algérie.

Après avoir échangé avec plusieurs représentants de pays participants à ce salon, tels que la Chine, la Tunisie et l'Arabie saoudite, le Premier ministre a mis en avant l'importance des échanges touristiques et de la promotion du tourisme saharien, dont la saison débute en octobre.

Le Premier ministre a révélé, dans ce sens, que l'Etat avait "facilité les procédures d'octroi et de généralisation du visa de régularisation pour les circuits touristiques du Sud du pays, un visa qui était accordé uniquement aux visiteurs de la wilaya de Djanet venus de Paris l'année dernière".

A la fin de sa visite au salon, le Premier ministre s'est arrêté au stand de la Protection civile pour saluer le rôle qu'elle joue à l'étranger, notamment dans la ville libyenne de Derna suite aux récentes inondations dévastatrices, affirmant que la Protection civile avait "fait ses preuves et hissé le drapeau de l'Algérie, comme elle l'a toujours fait lors de différentes catastrophes naturelles, notamment à l'étranger".