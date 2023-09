Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza lié dorénavant aux musées de Rome

Le partenariat a été noué le 25 septembre, lors d'une séance de travail en présentiel et en visioconférence au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, avec les autorités italiennes et la directrice générale de ce haut lieu culturel et historique.

La séance de travail qui a permis aux deux parties de nouer une collaboration fructueuse dans le domaine culturel et permis également aux autorités italiennes de lancer un appel au soutien général à la candidature de Rome à l'Expo 2030 s'est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs et corps diplomatiques, dont ceux du Gabon, de l'Algérie, du Sénégal, de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Nonce apostolique et de la Côte d'Ivoire.

Prenant la parole depuis Rome, la Pr Maria Miarelli Mariami, directrice du musée civique de Rome, qui est un ensemble des musées, a commencé par remercier tout particulièrement la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, avant de souligner qu'elle est totalement d'accord pour commencer une collaboration et pour faire connaître la figure de Savorgnan de Brazza au sein des institutions, parce que Savorgnan de Brazza est lié à Rome et à l'histoire artistique de la ville. La Pr Maria Miarelli Mariami a rappelé que le père de Savorgnan de Brazza était un grand artiste qui était installé à Rome. Il était le plus grand sculpteur qui a fabriqué plusieurs statuts dans les plus importants musées de Rome. Il a travaillé aussi au musée du Vatican. Et c'est dans cette ambiance artistique au centre de Rome qui était très international que Savorgnan de Brazza a grandi.

La directrice du musée civique de Rome envisage une grande collaboration entre son institution et le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. « Je souhaite qu'on puisse créer de bons contacts et de bonnes collaborations entre nos différentes institutions. Merci une fois encore de m'avoir invitée, en espérant pouvoir apporter de la force au projet. Je serai heureuse de vous accueillir à Rome », a-t-elle conclu.

Partir sur les traces de Savorgnan de Brazza à Rome

Pour sa part, la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a reconnu à sa juste valeur les propos de la Pr Maria Miarelli Mariami, tout en indiquant qu'ils ont beaucoup à apprendre de cette directrice qui a la charge de gérer plusieurs musées à Rome. « Je crois qu'il serait important pour nous de partir sur les traces de Savorgnan de Brazza à Rome... Il serait très important pour nous de venir vous rencontrer à Rome et ensuite vous inviter aussi ici à Brazzaville. C'est bien qu'on puisse vous recevoir dans cette ville éponyme de Brazzaville qui porte le nom de cet explorateur qui n'est pas très bien connu à Rome. Je considère alors qu'il y a un travail de fond à faire. Parce que ce ne serait que justice qu'en Italie en reconnaisse Savorgnan de Brazza et ce qu'il a fait dans des contrées lointaines. Nous restons tout à fait disposés », a déclaré Bélinda Ayessa.

Fabio Nicolucci qui vient au Congo Brazzaville pour la première fois s'est senti comme chez lui. Après avoir présenté l'Expo 2030 que Rome va offrir au monde, il a signifié que le mémorial est dédié à un Italien qui aimait le Congo. Le mémorial est un signal de lien très fort qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais dans le passé.

L'ambassadeur d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata, a rappelé dans son intervention qu'ils ont choisi le mémorial pour organiser cette séance parce que c'est un lieu symbolique des liens existant entre l'Italie et la République du Congo, en particulier entre Rome et Brazzaville. Savorgnan de Brazza, a-t-il rappelé, était né à Rome en Italie puis s'est naturalisé français. Le diplomate italien qui a sollicité le soutien général du Congo à la candidature de Rome à l'Expo 2030 a indiqué également qu'entre son pays et la République du Congo il y a des relations très solides sur le plan commercial et économique avec la présence des entreprises italiennes comme ENI, Villarici et autres. Même sur les plans politique et institutionnel.

Gabrielolo Phillip s'est dit très heureux que la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza leur ait donne l'opportunité de renforcer cette collaboration. Il a, enfin, sollicité le soutien de la République du Congo qui a beaucoup à dire sur cette Expo 2030 qui se tiendra sur le thème « Peuple et territoire, lieu idéal pour construire une nouvelle vision de la régénération, inclusion et innovation » et dont l'Italie a porté sa candidature.

Notons que cette séance de travail a pris fin par la visite guidée du mémorial.