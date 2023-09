Congo-Brazzaville: Economie numérique - Les activités de l'Agence vont bon train

Le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique (ADN), Eliodore Françis Gouloubi, a eu une séance de travail le 28 septembre à Brazzaville avec une délégation de la Banque mondiale, conduite par Camila Mejia Giraldo, spécialiste principale en développement numérique.

Assistée par des membres de l'unité de coordination du projet de l'accélération de la transformation du numérique au Congo (PATN), cette séance de travail avait pour objet de faire une revue à mi-parcours des activités de l'ADN.

Au nombre d'importants projets en cours, on note la mise en place de E.Gouv, un portail de services qui va centraliser la gestion des services de bases de l'Etat tels que les documents du greffe et de l'état civil. Il est également prévu d'équiper cette structure en outils informatiques, d'élaborer les manuels de procédures puis de former la ressource humaine.

« Nous sommes une nouvelle structure qui a un certain nombre de besoins et de point d'accompagnement qui avait été pris en compte par la BM dans le cadre du PATN. Le travail se fait », a rassuré le directeur général de l'ADN.

Créée en 2022, l'ADN est un établissement public à caractère administratif, qui assure pour le compte de l'Etat la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'économie numérique et travaille avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique afin de réaliser le passage du Congo au tout numérique.

Il est également chargé de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de développement du digital et de promouvoir des outils numériques et le développement de leur usage auprès de l'administration, des entreprises et des citoyens.