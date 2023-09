Afrique: L'Algérie engagée dans la réalisation de l'intégration économique et de la complémentarité africaine

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé jeudi à Alger que l'Algérie est engagée dans la réalisation de l'intégration économique et de la complémentarité africaine.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre des Transports, Youcef Cherfa, lors de l'ouverture de la tournée de promotion de haut niveau en Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), prévue en nombre prochain en Egypte, M. Zitouni a réaffirmé "l'engagement du Gouvernement algérien à concrétiser les nobles objectifs tracés par les fondateurs de l'Union africaine (UA), notamment en ce qui concerne l'intégration continentale et la complémentarité économique".

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que l'Algérie "a ratifié avec enthousiasme l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), outre les protocoles relatifs au commerce des biens et des services et au règlement des conflits".

Le ministre a, en outre, souligné que ces manifestations économiques pourraient constituer "un axe de coopération et d'échange économique au niveau régional, et une opportunité importante pour promouvoir les capacités économiques de nos pays et renforcer la complémentarité économique africaine".

M. Zitouni a, par ailleurs, indiqué que l'Algérie saluait le travail de la Commission africaine accompli en juin dernier en Algérie, et toutes ses observations encourageantes dans l'évaluation de la candidature de l'Algérie pour accueillir la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) en 2025.

%

Il a particulièrement cité les représentants de la Banque africaine de l'import-export, de la Commission de l'Union africaine, du secrétariat général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, de la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que de la commission économique des nations des nations unies pour l'Afrique et l'organisateur de ces foires.

Dans ce cadre, le ministre a assuré de "la réunion de tous les moyens matériels et logistiques et la mise à profit des compétences et des expériences acquises par l'Algérie dans l'organisation des plus grandes manifestations économiques et politiques et des évènements sportifs et culturels".

La capitale égyptienne accueillera, du 9 au 15 novembre, la troisième édition de l'IATF, avec la participation de plus de 1600 exposants de 75 pays, plus de 35.000 visiteurs attendus, et une valeur de transactions pouvant dépasser 43 milliards de dollars.