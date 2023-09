Algérie: Mawlid Ennabaou - Des célébrations dans une ambiance de piété et de spiritualité dans l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré le mawlid Ennabaoui dans une ambiance de piété et de spiritualité, une occasion pour se remémorer la vie sainte du Prophète Mohamed (QSSSL) et l'inculquer aux générations.

A Oran, le wali Saïd Sayoud a présidé à la mosquée "Emir Abdelkader" une cérémonie officielle du Mawlid Ennabaoui, organisée par la Direction des Affaires Religieuses et des Wakfs, notamment en l'honneur des récitants du Coran et des hadiths, des imams et des talebs, sachant que 12 Omra ont été offertes aux lauréats du concours de récitation du Saint Coran.

A Mostaganem, plusieurs activités religieuses ont eu lieu au niveau des mosquées et des zaouias, ainsi que des manifestations culturelles dans les institutions affiliées au secteur culturel.

Les célébrations du Mawlid Ennabaoui se poursuivront, jeudi soir, avec l'organisation de la Darat El-T'bouchir (Marche de la bonne nouvelle) au centre-ville de Mostaganem, à laquelle sont attendus les notables de la ville, les citoyens et les associations culturelles.

A Aïn Temouchent, la célébration a été marquée par des madihs religieux et des poèmes religieux, ainsi que des conférences sur la vie sainte du Prophète, lors desquelles le Directeur des Affaires Religieuses et des Wakfs, Abdelkader Yakhou, a mis l'accent sur la sunna du Prophète et la nécessité de l'inculquer aux générations.

Cette célébration, qui s'est déroulée à la mosquée "Malek Ibn Anes", en présence du wali d'Aïn Temouchent, Ahmed Boudouh, a permis d'honorer les lauréats du concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran, ainsi que de la mémorisation de la "quarantaine Nawawiya", organisée par la Direction du secteur.

La wilaya de Saïda a, pour sa part, enregistré des activités religieuses à cette occasion, lors d'une cérémonie tenue à la mosquée "Emir Abdelkader" en présence du wali Mermouri Amoumen, avec la lecture de versets du Coran, l'écoute des madihs et dhikr, outre une conférence sur la vie sainte du Prophète, ainsi que des récitants du Coran et lauréats des différents concours religieux honorés.

En outre, quelque 70 trousseaux scolaires avec fournitures scolaires ont été remis aux élèves issus de familles nécessiteuses, à l'initiative de la mosquée El Qods de Saïda.

A Tiaret, les festivités officielles de célébration du Mawlid Ennabaoui ont été organisées à la zaouia Rahmania Boucharia de la commune de Tousnina, sous la supervision des autorités locales, où 18 récitants du Coran, dans sa totalité ou en partie, avec des psalmodies de plusieurs catégories.

A El Bayadh, un programme varié a été élaboré, durant lequel des lauréats de différents concours religieux ont été honorés, en présence du wali, Noureddine Belaribi, qui a assisté aux célébrations locales officielles de cette occasion religieuse à la mosquée Abdallah Ibn Zoubir.

Cette cérémonie s'est distinguée par des prêches, des louanges et des supplications, dans une ambiance spirituelle, sachant que des lauréats des concours de mémorisation du Saint Coran et des Hadiths, organisés par le secteur des Affaires Religieuses et des Wakfs, ont été honorés.

Le secteur a également organisé une "Semaine sur la vie sainte du Prophète" dans diverses mosquées de la wilaya pour célébrer le Mawlid Ennabaoui, avec des cours et des conférences mettant en valeur la vie du prophète (QSSSL).

Pour sa part, la Maison de la Culture et des Arts Mohamed-Belkheir a organisé une célébration sur le samaâ soufi et des madihs religieux, ainsi qu'un conte pour enfants intitulé "l'enfance du prophète" à Beni Saâd, mettant en exergue la vie sainte du Prophète.

A Mascara, plusieurs activités religieuses, caritatives et culturelles ont été organisées, avec une cérémonie tenue à la mosquée "Imam Mouslim", sous la supervision du wali Mohammedi Farid, en honorant 21 élèves des écoles d'enseignement coranique lauréats du concours de wilaya de récitation du coran, sa mémorisation et sa psalmodie.

Le programme concocté à cette occasion a vu aussi la circoncision de 50 enfants nécessiteux par les associations caritatives "Bachaïr El Kheir" de Mascara et "Nassaim Errahmane" de la commune d'El Ghomri.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion en faveur des personnes âgées de Mascara et Sig, ainsi que des activités culturelles au niveau des centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux.

Pour sa part, la ville de Nâama a été renforcée par l'inauguration d'une école pilote d'enseignement du Coran d'une capacité d'accueil de 250 talebs, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui.

Cette occasion a connu des séances de récitation collective de la Qqassida El Bourda pour se remémorer les qualités et vertus du Prophète (QSSSL).