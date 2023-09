Sénégal: An 21 du naufrage du bateau « Le Joola » - Le mémorial-musée inauguré avant 2024

Le mémorial-musée bateau « Le Joola » construit en face du fleuve Casamance et qui sera bientôt inauguré va aider le peuple sénégalais et le monde entier à retenir « une partie importante de notre mémoire collective ». C'est ce qu'a affirmé, hier, à Ziguinchor, le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, qui a présidé la cérémonie officielle de l'an 21 de la disparation du navire « Le Joola ».

ZIGUINCHOR - Port de Ziguinchor ! À 10h53mn, l'hymne aux morts retentit. Les visages crispés, les regards lointains et les esprits pensifs, tous debout, se souviennent du 26 septembre 2002. Un destin tragique ! Cette nuit-là, le bateau « Le Joola » effectuait, à partir du même endroit où se déroule la cérémonie, son dernier voyage. Un voyage sans retour puisque le navire a sombré au large des côtes gambiennes faisant près de 2000 morts.

Après cet accident tragique qui a coûté la vie à 444 étudiants et nouveaux bacheliers et 27 jeunes d'une école de football de la Casamance..., les familles des victimes ont demandé, outre le renflouement de l'épave du bateau « Le Joola », qu'un musée soit construit à la mémoire des disparus. Le Gouvernement a accédé à cette deuxième et principale requête. En 2019, l'État a décidé de lancer les travaux de construction du mémorial-musée « Le Joola » en cours de finition.

Venu présider la cérémonie officielle du 21e anniversaire du naufrage du navire qui assurait la rotation maritime Dakar-Ziguinchor, le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a, devant les membres de l'Association nationale des familles de victimes et des rescapés du bateau « Le Joola », salué « l'engagement résolu » de l'État du Sénégal, à trouver des réponses concrètes à leurs doléances majeures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

À ce titre, il a, entre autres, cité, l'érection du mémorial-musée « Le Joola ». Un bâtiment flambant neuf jouxtant le fleuve Casamance dont l'inauguration est prévue avant la fin de l'année. « Le président de la République a bien voulu construire le mémorial-musée "Le Joola" qui trône majestueusement à côté du fleuve afin de conserver la mémoire des victimes du bateau "Le Joola" et pour retenir une partie importante de notre mémoire collective. Ce monument illustre parfaitement le thème de cette année intitulé : "Les reliques du "Joola" pour le mémorial muséum", grâce à son habillage riche et varié qui sera découvert lors de son inauguration prévue très prochainement », s'est félicité le Ministre Sidiki Kaba.

De plus, l'ancien Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a indiqué que, le monument « fera notre fierté ».

L'autre doléance des familles de victimes

De son côté, la représentante de l'Association nationale des familles de victimes et des rescapés du bateau « Le Joola », Sylvie Diédhiou, a plaidé afin que la gestion managériale du mémorial-musée soit attribuée aux membres des familles de victimes du bateau « Le Joola ». Pour elle, ça sera une manière d'enclencher le processus de leur insertion socio-professionnelle et de répondre, en même temps, à la problématique du chômage des jeunes, notamment les orphelins de cette catastrophe maritime. « Cette démarche serait une suite logique de tous les investissements consentis par l'État en vue de venir en aide aux familles des victimes. Et nous ne cesserons de remercier le Gouvernement pour tous les efforts consentis », a déclaré Sylvie Diédhiou.

Tout comme le Ministre Me Sidiki Kaba, la jeune dame a indiqué que le mémorial-musée « Le Joola » symbolise l'espoir de toutes les familles qui ont perdu leurs parents dans cet accident maritime. Des disparus qui, selon elle, sont toujours entrelacés au fond de l'Océan atlantique.

Une commémoration aux relents de souvenirs douloureux

Le 26 septembre 2002 est une date que le peuple sénégalais n'oubliera jamais. Cette tragédie a sans doute changé le cours de l'histoire du Sénégal. Hier, le Ministre des Forces a évoqué ces souvenirs douloureux. « Le 26 septembre 2002, survenait le naufrage du bateau « Le Joola » faisant plus de 1800 victimes. Vingt-et-un an après, jour pour jour, la douleur provoquée par cette perte brutale de nos concitoyens et étrangers demeure encore vive à l'évocation de l'effroyable drame maritime que seul le silence, le recueillement ainsi que notre sympathie pour les familles et les proches permettent de surmonter. Nous sommes donc, réunis ce matin (hier), par devoir de mémoire, pour nous souvenir du naufrage du "Joola". Cette commémoration des victimes du « Joola » vise à évoquer le souvenir des souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais », a-t-il soutenu avec insistance.

Il a, en outre, rappelé que cette cérémonie doit unir davantage les Sénégalais comme le suggère d'ailleurs la devise nationale : Un peuple, un but, une foi. Dans la même dynamique, il a souligné que le fait de commémorer la disparition du bateau « Le Joola » « nous invite à une introspection pour éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regrets par l'ensemble de la Nation ». Poursuivant, le Ministre des Forces armées a précisé que ce devoir de mémoire constitue également « une opportunité pour magnifier les efforts permanents consentis par le Président de la République, Macky Sall et son Gouvernement pour le développement intégral de la région de la Casamance, avec une reconstruction du tissu socio-économique ».