Centrafrique: Ethiopian Airlines va reprendre ses vols directs vers Bangui, la capitale centrafricaine.

<strong>Addis-Abeba, le — :- Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle reprend son vol passager direct vers Bangui, en République centrafricaine (RCA), en novembre 2023.

Le vol sera opéré trois fois par semaine les mardis, vendredis et dimanches.

Les vols contribueront de manière significative au renforcement des activités socio-économiques entre Addis-Abeba et Bangui et au-delà, en plus de relier la République centrafricaine à plus de 130 destinations internationales d'Ethiopian Airlines sur les cinq continents.

Avec cette option de voyage, Bangui aura une belle opportunité de renforcer ses relations bilatérales avec le reste du monde, selon l'Ethiopien.

Le groupe Ethiopian Airlines est la marque aérienne qui connaît la croissance la plus rapide au monde et la plus grande marque aérienne du continent.