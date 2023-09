Cote d'Ivoire: Attentes des populations de Yamoussoukro après son élection-le maire KKP appelle à la patience

Le nouveau maire de Yamoussoukro Kouassi Kouamé Patrice dit KKP a appelé les populations de cette commune à faire preuve de patience quant à la satisfaction de leurs besoins pressants.

Le nouveau maire de Yamoussoukro Kouassi Kouamé Patrice dit KKP a reçu officiellement des mains de son prédécesseur Kouacou Gnrangbé Jean, les dossiers de la mairie de Yamoussoukro. C'était le mardi 26 septembre 2023 au cours la cérémonie de passation de charges organisée à cet effet à la salle des fêtes de ladite mairie. Ce, en présence des autorités locales dont Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro ainsi que de nombreux militants et sympathisants locaux du Pdci-Rda.

Dans son intervention,le nouveau premier magistrat de la commune de Yamoussoukro a traduit sa gratitude aux uns et aux autres pour la confiance placée en lui lors des dernières municipales, notamment, feu le Président Henri Konan Bédié, le maire sortant et nouveau sénateur du District de Yamoussoukro, Kouakou Gnrangbé Jean, mais surtout les électeurs, en l'élisant à la tête de la commune de Yamoussoukro.

A cet égard, il a indiqué que c'est avec conviction qu'il s'engage à travailler avec tout le conseil municipal sans exception et toute l'administration pour faire de Yamoussoukro une ville où il fait bon vivre et où l'ordre et la discipline sont les maîtres mots. Cependant, Il a rappelé que les collectivités locales notamment le maire sont sous la tutelle du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et qu'à ce titre, certaines de leurs activités et en particulier, les investissements sont soumis à l'autorisation de la tutelle. C'est pourquoi, il a demandé aux populations d'être patientes, s'agissant de leurs besoins et attentes pressantes. « Je reçois tous les jours des messages et des appels téléphoniques. Soyez patients », a révélé le maire Kouassi Kouamé Patrice.

Néanmoins, Il les a rassurés, de la volonté de la nouvelle équipe municipale à entreprendre dans l'immédiat toutes les démarches nécessaires pour obtenir toutes les autorisations requises auprès de la tutelle. Puis, KKP a donné rendez-vous à l'assistance en janvier 2024 pour faire le point de ses activités après les 100 premiers jours de son mandat. Il convient de signaler que , le maire KKP âgé de 61 ans est avocat de profession, marié et père de 5 enfants. Il fut député de Yamoussoukro commune de 2016 à mars 2021, premier adjoint au maire de décembre 2018 à septembre 2023.