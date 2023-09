Congo-Brazzaville: Gouvernance - La société civile planche sur les droits de l'homme

Pour renforcer leurs capacités d'action en faveur des droits de l'homme, les associations de la société civile ainsi que les organisations non gouvernementales sont en séminaire du 28 au 29 à Brazzaville.

« La sensibilisation, les actions d'éducation multiformes, des plaidoyers tous azimuts doivent être en permanence au cœur de nos actions pour avancer dans le combat de la promotion et la protection des droits de l'homme », a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Céphas Ewangui, à l'ouverture des travaux du séminaire de renforcement des capacités techniques et managériales, le 28 septembre à Brazzaville.

Plusieurs communications vont ponctuer ce séminaire sur des thèmes variés. « Historiques et problématique des droits de l'homme de 1945 à nos jours » développé par Alphonse Dinard Moubangat Moukonzi, magistrat, vice-président de la Cour suprême ; « Droits de l'homme et univers carcéral », par le juriste Armel Malela ; la présidente nationale de l'association des femmes juristes du Congo, Jocelyne Milandou Kandza, a planché sur le thème « Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et quelles actions pour les organisations de la société civile dans la promotion du genre ».

Le séminaire va prendre fin le vendredi 29. D'autres communications sont au programme. « Organisation judiciaire, procédure judiciaire » ; « Conduite d'une enquête en matière de violation des droits de l'homme » ; « Les règles fondamentales de la gestion administrative » ; « L'élaboration des projets et la recherche de financements » ; « Mécanisme de plaidoyer au niveau national, sous-régional et international » sont autant de thèmes qui seront développés le jour de la clôture de ce séminaire.

Au-delà des communications prévues au cours de ce séminaire, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Céphas Ewangui, a rappelé que les droits de l'homme sont consacrés dans des documents référentiels à l'échelle nationale et internationale. « Des énoncés qui constituent pour nous, défenseurs des droits de l'homme, un acquis, en dépit de la distance qui sépare encore les principes si bien énoncés et la réalité sociale », a-t-il reconnu. Autant dire que les associations de la société civile ont une partition à jouer pour que les énoncés sur les droits de l'homme reflètent la réalité sociale.