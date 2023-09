Sénégal: Éventuelle arrivée du Pm dans une commune du département de Podor - Le REJEP dénonce une démarche sectaire et appelle à l'unité et la remobilisation

Les responsables et membres du Réseau des Jeunes pour l'Emergence de Podor (REJEP) dans la région de Saint-Louis dénoncent le comportement d'une fraction de la Coalition Benno Bokk Yaakar qui pourrait nuire à la cohésion autour du candidat Amadou Bâ. Cela fait suite à une sortie de jeunes sur une éventuelle arrivée de ce dernier pour présider un match de foot entre deux quartiers d'une commune.

Le REJEP invite son candidat, le Premier Ministre Amadou Bâ, à ne pas suivre certaines démarches sectaires et sans aucun rendement mais plutôt à oeuvrer pour la remobilisation et l'unité au sein du Benno Bokk Yaakar.

Les jeunes de l'APR regroupés autour du Réseau des Jeunes pour l'Émergence de Podor (REJEP), sous l'autorité de leur leader Moussa Sow, Maire de la commune de Walaldé et Coordonnateur national du PUMA, sont en colère « après avoir appris pour le regretter une sortie maladroite et inopportune au nom de la jeunesse du département de Podor sur une éventuelle arrivée du Premier Ministre Amadou Bâ concernant un match de foot entre deux quartiers d'une commune ».

Ces jeunes du département de Podor ont estimé que l'heure devrait être à la remobilisation et à l'appel à l'unité suivant les directives de la Coalition Benno Bokk Yaakar. « La surprise est grande avec une fraction qui est en train de filer du mauvais coton nuisible à une cohésion autour du candidat commun à tous, en organisant des déclarations fantaisistes », a martelé Pape Niass, Coordonnateur du REJEP.

Face à la presse, ces jeunes de la mouvance présidentielle ont tenu à préciser « qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre combat devait être un travail de terrain pour réunir tous les responsables et militants autour d'un idéal, recoller les morceaux, récupérer les frustrés et aller à la rencontre des indécis afin d'assurer une victoire écrasante au soir du 25 février 2024 ».

Ils ont saisi également l'occasion pour féliciter le travail « titanesque » qu'abat leur Coordonnateur Moussa Sow, Maire de la commune de Walaldé. « C'est le premier à déclarer son soutien indéfectible au candidat Amadou Bâ que nous félicitons pour le choix porté sur sa personne par la majorité présidentielle. En effet, durant trois jours d'affilée, les 15, 16 et 17 septembre à Walaldé, Golléré et Olol Diaobé dans le Podor, Moussa Sow et ses lieutenants ont continué d'exécuter le plan d'action entamé depuis des mois dont le seul but est de remporter les prochaines échéances de février 2024 », a-t-il indiqué tout en précisant que le département de Podor est un bastion électoral avec plus de 240000 électeurs, qui a toujours glané des scores à la soviétique mais qui risque avec l'invite sectaire et fractionniste du candidat dans le Podor de causer d'énormes difficultés et de frustrations notamment chez les militants. Ils appellent à plus de respect et de responsabilité de tous les militants et sympathisants de BBY de Podor derrière le Président Macky Sall et leur candidat commun, le PM Amadou Bâ.