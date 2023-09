Angola: Le secrétaire à la Défense des États-Unis réitère l'engagement américain envers les partenaires africains

Luanda — Les États-Unis d'Amérique sont profondément engagés à garantir que l'Afrique bénéficie de toutes les protections des règles et normes internationales qui favorisent la sécurité et la prospérité, a déclaré mercredi, à Luanda, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Le secrétaire à la Défense des États-Unis s'exprimait à Luanda sur les nouveaux angles de la politique américaine envers l'Afrique et la puissance du partenariat, à la fin d'une tournée qu'il a faite sur le continent africain, qui l'avait auparavant emmené au Kenya et à Djibouti.

Lloyd Austin a réitéré l'engagement du gouvernement nord-américain et du Président des États-Unis envers l'avenir de l'Afrique, en redoublant d'efforts pour prévenir les conflits, notamment à travers sa stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité.

Il a souligné la nécessité pour le continent africain de surmonter les menaces communes les plus urgentes auxquelles il est confronté et a exprimé son optimisme quant à un avenir partagé où règnent la paix, la prospérité et, surtout, la liberté.

Selon le secrétaire à la Défense des États-Unis, la coopération militaire avec les partenaires africains est désormais plus solide, il y a une collaboration pour l'approfondissement des relations de défense, toujours basées sur l'égalité et le respect mutuel, l'adhésion de nouveaux partenaires et la « construction » de coalitions pour s'opposer à l'agression et défendre la souveraineté.

Il a noté que les États-Unis donnaient à leurs partenaires les moyens de trouver des solutions locales, nationales et régionales aux dangers auxquels ils sont confrontés, et qu'ils s'efforçaient de créer des institutions plus solides pour combattre à long terme les forces qui façonnent l'extrémisme.

Selon Lloyd Austin, les menaces incluent l'extrémisme violent, la piraterie, les cyber-vulnérabilités et les catastrophes climatiques, souvent aggravées par une gouvernance précaire, des institutions prédatrices ou une pauvreté persistante.

« Nous sommes donc déterminés à travailler avec nos précieux partenaires africains pour développer les capacités dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs populations », a-t-il déclaré, ajoutant que le Commandement des États-Unis pour l'Afrique, dirigé par le général Michael Langley, apportait du soutien aux forces de sécurité des partenaires.

De même, a-t-il déclaré, pour accroître leurs capacités, le Président Biden a créé l'année dernière le « Partenariat du 21e siècle pour la sécurité de l'Afrique ».

Le secrétaire à la Défense a évoqué la cruauté des organisations extrémistes ou des groupes terroristes, comme Al-Shabaad et ISIS, qui ciblent délibérément des civils innocents et provoquent la destruction des communautés sur le continent, ainsi que les vagues de souffrance et d'instabilité qui traversent les frontières.

Selon lui, les forces de sécurité africaines doivent être capables de combattre ces groupes, de défendre leur souveraineté et de protéger leurs populations, une tâche qu'il considère comme un point central de l'AFRICOM, Commandement des États-Unis pour l'Afrique.

Pour un succès durable, a-t-il déclaré, les pays africains ont besoin d'institutions réactives, transparentes et dirigées par des civils, qui respectent les droits de l'homme, défendent l'État de droit et oeuvrent pour tous leurs peuples.

Il a également jugé important qu'il y ait une plus grande participation des femmes aux questions de paix et de sécurité au niveau du continent et a souligné le travail conjoint visant à approfondir la cybersécurité des partenaires, ainsi qu'à élargir le partage d'informations dans ce domaine, afin d'aider les pays africains à lutter contre le fléau numérique de la désinformation externe.

D'autre part, il a parlé d'une coopération étroite dans le domaine spatial, en mettant l'accent sur le Nigeria et le Rwanda, pays qui ont récemment signé les accords Artemis, qui établissent des principes communs pour diriger l'exploration spatiale, et des efforts conjoints dans le domaine de la santé, contre les maladies infectieuses et préparation médicale.

Lloyd Austin a effectué une visite de 24 heures en Angola, dans le cadre d'une tournée en Afrique qui l'a conduit à Djibouti et au Kenya.

Dans le pays, le responsable nord-américain a été reçu en audience par le Président de la République, João Lourenço, et a assisté à l'ouverture des pourparlers entre les délégations militaires de l'Angola et des États-Unis.