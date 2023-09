Madagascar: Septième ART - La Maison du cinéma malagasy voit le jour

Le monde du septième art bouge d'un ton. La Maison du cinéma malagasy sise à Ankorondrano a été inaugurée hier. Porté par l'Ong Ambinintsoa, le projet a pour mission de former les jeunes de 16 à 36 ans à s'introduire dans le microcosme du cinéma et d'apprendre des techniques modernes de l'animation en 2D et 3D ainsi que la production audiovisuelle.

Selon, Louisette Ismaelle Ratsivahiny, réalisatrice, productrice et initiatrice du projet, « Madagascar regorge de talents et de passionnés. Il ne manque que la structuration, l'organisation et la rigueur. Des choses que la Maison du cinéma malagasy pourrait apporter au milieu pour combler cette lacune. Si l'idée est de professionnaliser le cinéma et tous les métiers y afférents, notre but est surtout de donner aux jeunes cinéastes et passionnés les outils nécessaires pour que les productions malgaches répondent aux critères de normes internationales en matière de cinéma ».

De ce fait, sur sélection de dossiers, une dizaine de personnes constituent la première promotion, et suivent les formations modulaires de quatre mois à deux ans, selon le cursus choisi. Elles seront ensuite accompagnées par les professionnels du cinéma afin de percer dans les festivals du cinéma à l'échelle mondiale et de briller sur la scène internationale.