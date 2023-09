Madagascar: ENS Ampefiloha - Un nouveau local pour l'école doctorale

Le colloque international, intitulé « innovation et pratiques enseignantes : réalités et perspectives », organisé par l'Ecole Doctorale PE2Di (Problématiques de l'éducation et didactiques des disciplines) s'achève ce jour.

Ce colloque a été l'occasion d'échanger sur les fruits des recherches en éducation et en didactiques des disciplines, de l'évolution des théories de l'apprentissage et des supports de la technologie éducative. Ce colloque s'articule autour de cinq axes, selon le Pr Harinosy Ratompomalala, directeur de cette école.

Il s'agit de l'innovation technologique et des pratiques d'enseignement-apprentissage innovantes, l'enseignement-apprentissage à distance, genre, équité et enseignement-apprentissage, pratique innovante et curriculum : entre théorie et réalité ainsi que la formation de qualité, employabilité et politique de relève pour les enseignants.

Ces axes visent à mettre en évidence différents éléments de la recherche en éducation à Madagascar et dans les autres pays participants. Cette activité scientifique s'intègre dans un programme de recherche qui résulte d'une collaboration de l'école doctorale PE2Di et ses partenaires. Cette école doctorale dispose également d'un nouveau local pour les soutenances, les réunions ou les séminaires.