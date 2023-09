Madagascar: Amparafaravola - Deux hommes échappent à leurs ravisseurs

Dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un film d'action, deux hommes ont réussi à échapper aux mains de leurs ravisseurs à Amparafaravola, vendredi dernier. Ce qui rend cette histoire encore plus remarquable, c'est le fait que l'un des deux hommes était un ancien militaire, ce qui a grandement contribué à faciliter leur évasion.

Mardi dernier à Antanimafy, dans la commune de Morarano Chrome, deux hommes ont été pris en otage par un groupe de dahalo lors d'une attaque contre un village. Les ravisseurs ont rapidement emmené les captifs et les ont dirigés vers Anjozorobe, une marche épuisante qui a duré plusieurs jours et nuits. Pendant ce périple, les kidnappeurs ont marqué des pauses pour se reposer et se nourrir, créant ainsi des opportunités pour les deux otages de planifier leur évasion.

La nuit de vendredi, alors que les ravisseurs étaient épuisés et endormis, l'ancien militaire et son compagnon ont saisi l'occasion pour s'enfuir. La situation exigeait discrétion et audace, et les deux hommes ont fait preuve de sang-froid et de détermination. Ils se sont éclipsés dans l'obscurité sans que les bandits ne se rendent compte de leur disparition.

Leur évasion miraculeuse a non seulement mis fin à leur captivité, mais elle a également laissé les ravisseurs bredouilles. Les deux hommes ont réussi à retourner sains et saufs dans le giron de leurs familles, mettant ainsi fin à l'angoisse que ces dernières ont vécue pendant leur absence.

Suite à cet incident extraordinaire, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de leur enlèvement et de leur évasion. Face à cette série de kidnappings, les autorités locales ont également intensifié leurs efforts pour lutter contre l'augmentation inquiétante des enlèvements dans les zones rurales, en particulier dans les districts d'Anjozorobe et Ankazobe. La population locale, terrorisée par cette vague de criminalité, en appelle aux forces de l'ordre pour assurer leur sécurité.