Madagascar: Canal+ Madagascar / Novegasy - De nouveaux critères pour améliorer la qualité des productions

Satisfaits. Les téléspectateurs malgaches sont plus que jamais conquis par la qualité des contenus locaux produits par le tandem Canal+ Madagascar - Novegasy.

Les deux partenaires continuent sur leur lancée et décident d'offrir des productions qui peuvent satisfaire davantage un public de plus en plus exigeant.

Améliorations

La conférence de presse, organisée, hier au Radisson Blu Hôtel était en tout cas, l'occasion pour Canal+ Madagascar et Novegasy de donner un avant-goût des améliorations quantitatives et qualitatives des feuilletons malgaches proposés sur la chaîne Novegasy, qui est actuellement l'une des plus regardées de Canal+ Madagascar. La chaîne propose une quinzaine de séries totalisant pas moins de 800 épisodes chaque année.

« De nouveaux critères sont mis en place pour offrir aux téléspectateurs des divertissements de grande qualité », a déclaré Lala Ramaherirariny, directrice des Projets de la chaîne Canal+ Advertising. « Les innovations concernent notamment l'écriture et l'exigence d'un scénario complet avant le tournage », a-t-elle continué. Onjatiana Razafindrakoto, la directrice générale de renforcer, pour sa part, la détermination de Canal+ à offrir le meilleur pour les abonnés.

Elle a notamment annoncé que la qualité des feuilletons dépend de celle de l'écriture. Et ce, en se référant à des succès mondiaux comme Amour, gloire et beauté, une histoire bien écrite et dont l'audience dure des années. Une manière pour elle de souhaiter que les productions des séries de Novegasy connaissent le même succès.

Retours

Avoko Rakotoarijaona, un producteur bien connu du cinéma malgache confirme cette exigence de qualité. « Les abonnés méritent qu'on leur propose des productions de grande qualité », a-t-il lancé, en prenant l'exemple du feuilleton Wisa, le premier à être diffusé sur Novegasy en 2020 et dont la qualité n'a jamais cessé de s'améliorer. « Pour obtenir ces améliorations, nous nous sommes basés sur les retours venant du public et avons mis en oeuvre les critères définis avec Novegasy et Canal+ Madagascar », a-t-il précisé.

Et la quête permanente de qualité ne s'arrête pas là pour l'opérateur qui projette la mise en place de Canal+ University, un programme destiné à appuyer le développement du secteur cinéma, de la télévision et du journalisme. Dans cette perspective, la scénariste et directrice de production ivoiro-libanaise, Sonia Zain dispensera une masterclass, du 30 octobre au 04 novembre, à l'endroit des maisons de production qui collaborent avec Novegasy pour 2023-2024. De belles perspectives d'avenir.