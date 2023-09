Madagascar: Matières premières végétales - De grandes opportunités en vue à l'iniM 2023

La deuxième édition de l'iniM (Innovative Natural Ingredients of Madagascar) se tiendra au Radisson Blu Tana Water Front, les 28 et 29 novembre prochains. Les organisateurs annoncent la venue de grands acteurs internationaux.

L'iniM 2023 est présentée par ses initiateurs comme la Rencontre B to B annuelle des acheteurs internationaux de matières premières végétales et de leurs fournisseurs malgaches. En effet, cet événement phare, dédié aux contrats commerciaux concrets, réunira les principaux acteurs de la filière végétale, de groupements et institutions à des invités de prestige tels que COSMED, GEHEM, MEDD, INNOV'ALLIANCE, et d'autres partenaires engagés.D'aprèsses promoteurs, l'iniM 2023 se distingue par son concept adapté aux besoins internationaux en matières premières végétales, mettant en lumière le potentiel de Madagascar à travers un Congrès B to B.

Ce programme de deux jours comprend des conférences techniques de haut niveau sur des sujets économiques et commerciaux cruciaux tels que l'exportation, la transformation des matières premières végétales, les tendances du marché international, le sourcing durable, la réglementation APA (Accès et Partage des Avantages), et l'innovation.

Opportunités

Une formation au contenu technique sur l'exportation sera dispensée durant l'événement, offrant aux participants l'occasion de rester à jour et d'améliorer leurs performances dans le secteur. Cet aspect technique bénéficiera à de nombreux acteurs du secteur, renforçant ainsi leur compétitivité sur la scène internationale. Pour les entreprises malgaches et leurs groupements, l'événement offrira des opportunités de marché à portée internationale, des partenariats, et un carnet d'adresses solide pour les congressistes dynamiques. Les thèmes des conférences, traités par des responsables institutionnels, des acteurs clés du secteur, ainsi que des scientifiques nationaux et internationaux, promettent un programme diversifié et enrichissant.

%

Exportation

Cette édition sera centrée sur le thème « Madagascar, vers une ouverture imminente à l'exportation de ses matières premières végétales ». A noter que la Grande-île - réputée pour des produits tels que la vanille, le girofle, la cannelle, l'ylang-ylang, le café, le litchi, la mangue, et son cacao 100% fin - abrite également plus de 15 000 espèces végétales endémiques. Bien que certaines soient déjà exploitées, d'autres restent à découvrir, offrant un immense potentiel pour leurs qualités actives.

Outre cette manifestation à Antananarivo, le congrès prévoit également des rendez-vous personnalisés avec des fournisseurs locaux sur demande. Le 30 novembre, troisième jour du congrès, des visites d'entreprises et des rencontres avec les entrepreneurs locaux par filières et activités seront organisées. Une extension du congrès à Nosy Be, avec un programme professionnel accompagnant, sera proposée, élargissant ainsi l'impact de l'iniM 2023. Bref, cet événement devrait permettre de renforcer les liens commerciaux entre les acheteurs internationaux et les fournisseurs malgaches de matières premières végétales, tout en mettant en avant les opportunités considérables que Madagascar offre à l'exportation.