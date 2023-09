Madagascar: Art culinaire - Les consommateurs se tournent vers la cuisine rapide

Les amateurs de cuisine rapide ont trouvé leur bonheur durant l'évènement « du jardin à la table » qui se tient à l'AFT Andavamamba depuis hier et jusqu'à demain. Ceux qui n'ont pas le temps de passer des heures derrière les fourneaux sont vites séduits par les solutions proposées par les exposants.

Finis les recettes chronophages

En plus des produits alimentaires qui ont déjà du succès auprès des consommateurs comme le « koba » et les saucisses de Talata-Volonondry, de nombreuses denrées alimentaires s'invitent sur le devant de la scène grâce à l'événement « du jardin à la table » à l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT). « Le monde de la gastronomie est en constante évolution, il en est de même des arts culinaires. Voilà pourquoi je viens toujours à ce genre d'évènements pour voir des nouveautés », témoigne Miora, une mère de famille venue visiter les stands.

Parmi les nouveaux produits phares, on peut citer la marque Aruba qui met en avant de nombreux produits qui se démarquent par le fait qu'ils sont assez faciles à préparer et non chronophages. « Il y a plus de 60 produits Aruba, ceux qui sont présentés à cet évènement ne sont que des échantillons », selon Clara Ramiharivololona, chargée du stand d'exposition d'Aruba.

Rapide

Parmi les produits exposés pour la cuisine rapide, il y a entre autres, l'Aruba « Ice cream mix », qui permet la préparation de glace en deux heures; le « cake mix », quant à lui, permet de faire un cake en 5 minutes, sans oublier la poudre de chocolat Robin que l'on n'a qu'à diluer dans de l'eau pour être bue à froid ou à chaud... « C'est très captivant, car ces produits peuvent être d'une grande aide dans un environnement où l'on est constamment pressé par le temps », affirme une mère de famille, qui est venue se procurer les produits sur place.

C La Soja produit aussi du lait de soja pour accompagner ces victuailles. Il a été constaté lors de cet événement « du jardin à la table » que le soja est un ingrédient qui peut être utilisé dans la préparation de nombreuses recettes. « En plus du lait de soja qui peut être consommé à chaud ou à froid, on peut aussi utiliser le soja dans la préparation de nombreuses pâtisseries comme la madeleine, le cake ... On peut aussi l'utiliser pour préparer du fromage, de la mayonnaise, de la saucisse, du steak... », renchérit Clara Ramiharivololona.

Combinement

Cet évènement de l'AFT, en partenariat avec Telma Madagascar, est la conjugaison des produits de la terre, la gastronomie et l'art de la table. « Ce salon concerne trois espaces dont le jardin et bio, la cuisine et la table et regroupe également trois secteurs d'activités (les métiers de la terre, de la bouche et les initiatives éco responsables). Si vous avez envie de réaliser une mousse de fraise sur demi-sphère en chocolat et son coulis de fruit rouge, ou encore comment recycler mes déchets plastiques ? C'est dans ce salon que vous trouverez les astuces », déclare Monique Raharinosy, présidente du conseil d'administration de l'AFT. Elle a également profité de l'occasion pour annoncer la couleur de cet événement. « Profitez des stands, des ateliers et conférences dont le programme est très alléchant et met déjà l'eau à la bouche ».