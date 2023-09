Madagascar: Campagne électorale - Dépôt de demande d'introduction d'hélicos pour quatre candidats

Les candidats de gros calibre peuvent se réjouir. Ils peuvent désormais survoler la Grande île pour le compte de la campagne présidentielle à moins de remplir les conditionnalités imposées par l'ACM.

Près d'une semaine seulement après la déclaration du président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sur l'égalité des candidats sur l'utilisation des hélicos durant les trente jours de campagne électorale, le directeur général de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), Gervais Damasy, vient d'annoncer la libéralisation de l'introduction d'hélicos pour tous les candidats. L'ACM invite ainsi les candidats à déposer leur demande afin de faire avancer la procédure.

A noter que la campagne présidentielle commence officiellement ce 9 octobre pour se terminer le 7 novembre afin de laisser place à une journée de silence électoral avant le jour du scrutin. Les candidats ont encore 11 jours pour acquérir au moins un de ces appareils pour survoler toute l'Île. Et pour l'heure, « 4 candidats seulement ont déjà déposé une demande d'introduction d'hélico », a soutenu Gervais Damasy.

Exigence

Marc Ravalomanana, Hajo Andrianainarivelo, Tahina Razafinjoelina et Siteny Randrianasoloniaiko sont entre autres les candidats qui ont déjà effectué cette démarche administrative auprès de l'ACM qui a précisé que « les demandes ne répondent pas aux exigences de la décision ministérielle conjointe numéro 2213/2018. Parmi celles-ci figurent les modalités du délai qui devrait être de deux mois avant leur arrivée ici ».

Toutefois, « afin de protéger les intérêts du pays et de mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité, l'ACM a pris des mesures spéciales pour permettre à tous les candidats d'introduire des hélicoptères. L'ACM est d'ailleurs habilitée par la loi à prendre des mesures spéciales ou dérogations », a précisé le DG tout en soulignant que « le contrôle de sécurité et de sûreté technique du vol sont stricts. Et, que « les responsables suivront cela de près ».

Polémiques

Quoi qu'il en soit, depuis quelques mois, certains candidats haussent le ton par rapport à ce qu'ils considèrent comme une manoeuvre électorale visant à favoriser le « candidat de l'administration ». Pas plus tard que le 5 septembre, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar, Tahina Razafinjoelina n'a pas caché ses craintes par rapport à l'ambiance politique qui a tendance à se dégrader dans le pays.

« On sent très bien qu'il y a toujours un deux poids deux mesures entre les candidats, c'est pourquoi nous demandons que tout le monde soit traité de manière égale », a-t-il précisé, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions sur l'introduction et l'utilisation d'hélicoptères pour la campagne électorale. Une position qui a été suivie par celle de Siteny Randrianasoloniaiko et de Roland Ratsiraka. Ce samedi, le député de Toamasina 1 et non moins candidat à la présidentielle est revenu sur cette situation.

Cette décision de l'ACM vient couper court à toutes les polémiques autour de ce sujet. « Les candidats ayant l'intention d'introduire des hélicos peuvent encore déposer leur demande. Pour les candidats ayant commandé 4 hélicoptères, 2 seront d'abord autorisés. La capacité à effectuer la maintenance technique et la sécurité des vols sera évaluée. Ils sont autorisés à en ajouter davantage s'ils remplissent les conditions », a déclaré le directeur général de l'ACM.