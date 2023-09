Madagascar: Coupe du monde de rugby - Choc décisif entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande

La rencontre entre les Azzurri et les All-Black promet ce soir au Stade de Lyon. Les deux sélections sont condamnées à remporter la victoire pour valider leur ticket pour la demi-finale.

C'est la Nouvelle-Zélande qui est sous pression pour le match de ce soir. Troisième du classement dans la poule A, cette rencontre à Lyon est synonyme de victoire obligatoire pour la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont en retard de cinq points sur les Italiens et huit sur les Français.

En cas de défaite, les Néo-Zélandais emboîteraient le pas des Australiens et signeraient leur première élimination en phase de poule de la Coupe du monde. Le sélectionneur des Blacks, Ian Foster, aborde ce match avec beaucoup d'ambition et a effectué neuf changements dans son XV de départ par rapport à l'équipe qui a vaincu la Namibie 71-3. Six joueurs, à savoir Ofa Tu'ungafasi, Nepo Laulala, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Ardie Savea et Beauden Barrett conservent leur place aux côtés d'autres joueurs qui ont joué contre la France.

L'Italie totalise actuellement 10 points après deux victoires bonifiées face à la Namibie et à l'Uruguay. Une victoire ce soir face aux Black permettrait aux Azzurri de prendre la tête du classement de la poule A devant les Bleus. Pourtant, le plus dur commence maintenant pour les Italiens avec le duel contre les Néo-Zélandais ce soir et le choc face aux Français lors de la dernière journée. L'entraîneur de l'Italie, Kieran Crowley, a décidé de titulariser Dino Lamb, Stephen Varney et Luca Morisi. Ce match est très attendu par les férus de l'ovale vu son enjeu capital pour les deux équipes.