Madagascar: 62 ans de la police nationale - Célébration inaugurée par une séance de don de sang à Anosy

La commémoration de la date du 30 septembre pour cette année, jour de la création officielle de la police nationale a été ouverte par une séance de don de sang, tenue sur la place d'honneur du ministère de la police nationale à Anosy. Cette action, qui entre dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de la création de la police nationale malgache, est menée dans l'observation de notre entité : « Polisim-pirenena miaro sy manampy ny vahoaka » et chaque année, le nombre de policiers contribuant à ce don de sang ne cesse de se multiplier.

Le ministre de la Sécurité publique (MSP), l'Inspecteur général de police (IGP) Fanomezantsoa Randrianarison, l'a affirmé hier lors de la cérémonie d'ouverture d'une séance de don de sang, organisée par les personnels du MSP, tous les services centraux de la police nationale et les commissariats de la sécurité publique répartis dans la région d'Antananarivo. Ils étaient 700 à répondre présents à ce rendez-vous.

Réalisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique à travers le centre de la transfusion sanguine de l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona, cette rencontre a, en effet, constitué la participation de la police nationale à l'enrichissement de la banque de sang de cet hôpital afin d'aider la population dans la préservation de sa santé, a martelé le ministre Fanomezantsoa Randrianarison. La manifestation d'hier a vu l'assistance du ministre de la Santé publique, Zely Arivelo Randriamanantany.

Messe à Andohalo

Pour marquer cet événement, les policiers n'oublient pas de consacrer un moment pour demander la bénédiction de Dieu dans l'accomplissement de leurs missions ainsi que pour leurs familles. Ainsi, une messe d'action de grâce de Dieu est prévue ce jour à partir de 9 heures, à la cathédrale Immaculée conception à Andohalo. Le 30 septembre, une brochette de manifestations sportives et culturelles va se dérouler à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) Ivato.

A débuter par un cross de cohésion à l'Aéroport international Ivato, cette activité verra la participation des épouses et des enfants des policiers qui auront l'occasion de s'amuser et de se défouler dans une kermesse organisée dans l'enceinte de l'ENSP Ivato. Le 1er octobre, mis à part la kermesse et les diverses animations culturelles, des matchs de basketball pour les enfants et les policiers et un match de défi ainsi que spectacle et karaoké sont au programme.