Tunisie: 'Kif el Kef', les 13, 14 et 15 Octobre - Graines de savoir-faire, graines d'avenir

La 2e édition de Kif El Kef continue de lever quelques-uns des voiles de l'histoire glorieuse et si marquante du Kef et de sa médina, son creuset civilisationnel et confessionnal, l'éclatante densité de ses sites patrimoniaux et de ses monuments, ses paysages à la prodigalité inégalée, ses curiosités géologiques...Mais aussi les souvenirs nostalgiques des uns, les histoires chantées des autres, ses contes, ses légendes et ses aspirations...

Kif El Kef n'est pas un festival ni un évènement ponctuel qui attire un public vers le nord-ouest le temps d'un week-end pour la détente et la découverte. Kif El Kef est un projet de longue haleine qui, depuis déjà 2 ans, incube, accompagne et encadre de jeunes projets pour la mise en valeur de tout un patrimoine aussi divers que riche de la ville du Kef et de ses alentours. Kif El Kef est un projet pilote qui a donné ses premiers fruits l'an dernier à la même période et voilà que cette année aussi Kif El Kef revient pour révéler l'avancement des anciens projets et la création de nouveaux.

Ce projet est piloté par Museum Lab, une association créée depuis 6 ans, tel un laboratoire qui se veut un espace de maquettage et d'expérimentation autour du numérique et de la muséographie dans le secteur du patrimoine en Tunisie. Mais l'ambition de Museum Lab ne s'arrête pas là, elle vise à cocréer de nouvelles expériences de médiation sur le patrimoine culturel matériel et immatériel tunisien, incluant un volet numérique expérimental, et visant une dynamique socioéconomique de développement touristique local. C'est de cette volonté-là que la destination El Kef a été fixée comme point de départ. Grâce au soutien de la Fondation Drosos, Museum Lab développe, en particulier depuis 2021, un projet de valorisation du patrimoine de la ville du Kef de trois ans comme levier de croissance inclusive, articulé autour de l'accompagnement de jeunes en difficulté professionnelle du Kef et la réalisation de microprojets à vocation économique, sociale et solidaire.

%

Et c'est depuis 2021 que Museum Lab s'est implanté au niveau local et communautaire pour inciter la création d'opportunités d'emploi en particulier pour les catégories de personnes plus exclues, à travers le renforcement du capital humain (formation) et la promotion du territoire (création d'offres).

Avec un programme de formation qui permet de renforcer leurs capacités, deux promotions de Patrimoni sont sorties en 2022 et 2023, avec 25 jeunes et 17 projets réalisés au total. Et c'est bien là où intervient l'événement Kif El Kef comme sortie de résidence et lancement des projets sur le marché, auprès des visiteurs et au sein de l'écosystème régional.

La 2e édition de Kif El Kef continue de lever quelques-uns des voiles de l'histoire glorieuse et si marquante du Kef et de sa médina, son creuset civilisationnel et confessionnal, l'éclatante densité de ses sites patrimoniaux et de ses monuments, ses paysages à la prodigalité inégalée, ses curiosités géologiques, ses produits naturels aux vertus alimentaires et médicinales reconnues, sa cuisine de caractère, mais aussi les souvenirs nostalgiques des uns, les histoires chantées des autres, ses contes, ses légendes et ses aspirations...Cirta, Cirta Nova, Sicca Veneria, Sica Beneria, Chaqbanariya, El Kef, la ville-rocher, la ville-source, la ville-temple, la ville-forteresse, capitale de la Numidie, carrefour romano-africain, ville bénie byzantine, ville du trône husseinite, ville confrérique, ville française, ville résistante, ville agricole... La ville aux mille noms, des noms aux mille sens, nous ouvre à ses métamorphoses anciennes et actuelles, toujours sous la figure tutélaire d'Ashtar, déesse de l'amour et de la guerre. Avec la participation de la nouvelle génération volontaire et enthousiaste de jeunes issus du Kef ou revenus au Kef en dépit des difficultés que connaît la région depuis plusieurs décennies, le patrimoine devient une source d'inspiration porteuse d'avenir.

Et c'est pendant un week-end et à chaque fois que les visiteurs le veulent bien, circuits et produits locaux sont à disposition. L'éphémère n'est pas le propre de Kif El Kef.

Il s'inscrit dans une perspective promotionnelle de la Destination Kef -nord-ouest à travers l'encouragement à l'initiative locale et son rayonnement extérieur. Au croisement des arts, du patrimoine et du tourisme, dans une ambiance festive et conviviale, la 2e édition Kif El Kef célèbre le patrimoine culturel matériel et immatériel de la médina du Kef, explorant les enjeux liés à l'architecture patrimoniale et la création contemporaine, le paysage et l'écologie, la conservation et la rénovation, la mémoire et la réhabilitation, le dialogue entre les anciennes et les nouvelles générations.

Cette année encore, des artistes tunisiens et internationaux de plusieurs disciplines --installation, vidéo, son, musique, peinture, design, etc.-- sont conviés à donner leur interprétation de lieux et d'histoires du patrimoine local, ou simplement redonner vie à des espaces abandonnés de la médina du Kef, souvent inaccessibles à l'oeil du néophyte.

Les nouveautés de cette édition 2023 reflètent les intérêts et préoccupations des jeunes du Kef, alignés sur des questions essentielles de développement, du local au global : la conservation des anciens savoir-faire, le géo-tourisme, une alimentation saine, la protection de l'environnement, les semences locales, la créativité, le sport...

Avec 8 circuits culturels et naturels, 9 gammes de produits artisanaux, 1 collection de produits dérivés, 1 marché régional, de la «street food» locale, 1 service d'hébergement chez l'habitant, 5 installations artistiques, 1 ciné-concert, 3 concerts et bien d'autres surprises, Le Kef brille par les siens et fait fleurir des projets porteurs.