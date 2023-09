Congo-Kinshasa: Beni - L'ONG YOUINACT assiste plus de 400 élèves orphelins et déplacés en kits scolaires

L'ONG Yourth in action for change (YOUINACT), a assisté le mercredi 28 septembre, les élèves démunis de la ville de Beni en kits scolaires. Cette assistance vise la réinsertion scolaire des enfants orphelins et déplacés de guerre.

Au total, vingt écoles et plus de 400 élèves ont reçu cette assistance qui vient appuyer la gratuité de l'enseignement et soulager des parents dépourvus de moyens, rapporte Matsoro Lenge, le chef de la sous division de l'EPST Beni.

Ces quatre cents élèves ont reçu, chacun un cartable, des cahiers, stylos, crayons, lattes et uniformes. Ils sont répartis dans vingt écoles à travers les quatre communes de la ville de Beni.

« L'objectif était d'assister les enfants démunis, c'est-à-dire les enfants orphelins des massacres, les enfants déplacés de guerre pour un retour avec dignité à l'école. La ville de Beni a connu beaucoup de conflits et nous sommes dans une phase post conflit où on a vraiment besoin d'encadrer la jeunesse pour ne pas retomber dans le même désastre que nous avons connu durant cette période de la guerre », a argumenté Reagan Kasongo, coordonnateur de l'ONG Youth in action for change.

Jeanine Kavira Pelekenya, enseignante à l'école primaire Kisolokele, affirme que cette assistance soulage les écoliers qui n'ont pas de fournitures scolaires.

« Je viens de recevoir le cartable, des cahiers, deux lattes, des stylos, l'uniforme le crayon. Je suis très contente parce que je n'avais pas d'uniformes, je n'avais pas aussi de cartable. Je dis merci à cette ONG car je vais bien étudier », s'est réjouie l'élève Germine Kavira.

Yourth in action for change est une ONG qui oeuvre dans la lutte contre la délinquance juvénile, le chômage mais aussi l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes démunis.