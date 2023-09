Congo-Kinshasa: Maryse Guilbeault nommée ambassadrice du Canada en RDC

Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en RDC

*Le gouvernement canadien a annoncé la nomination de Maryse Guilbeault comme nouvelle ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo (RDC). Diplomate aguerrie, elle prend la relève de Benoît-Pierre Laramée après avoir occupé des postes de responsabilité dans différentes ambassades du Canada en Amérique latine. Cette nomination intervient dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre le Canada et la RDC.

Maryse Guilbeault est une diplomate chevronnée qui a passé près de trente ans au service d'Affaires étrangères et Commerce extérieur Canada. Elle s'est spécialisée dans les relations avec l'Amérique latine, où elle a occupé plusieurs postes à l'administration centrale et dans différentes ambassades du Canada. Sa nomination en tant qu'ambassadrice du Canada en RDC vient renforcer les liens déjà existants entre les deux pays.

La RDC est un partenaire stratégique pour le Canada en Afrique centrale. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que la sécurité, le développement économique, la promotion des droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques, la santé et l'éducation. La nomination de Maryse Guilbeault devrait permettre de consolider cette coopération en renforçant les liens diplomatiques entre les deux pays.

Les relations entre le Canada et la RDC ont connu une certaine tension ces dernières années en raison des allégations de corruption et de violations des droits de l'homme qui ont éclaboussé le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Toutefois, le gouvernement de Félix Tshisekedi a entrepris des réformes pour améliorer la gouvernance et la transparence en République démocratique du Congo.

Dans ce contexte, l'arrivée de Maryse Guilbeault en tant qu'ambassadrice du Canada en RDC est perçue comme un signe de confiance dans les réformes entreprises par le gouvernement congolais. Son expérience en matière de diplomatie et de gestion des relations bilatérales devrait permettre de renforcer la coopération entre les deux pays dans les années à venir.

Maryse Guilbeault a travaillé pendant quatre ans comme ambassadrice du Canada au Salvador, où elle a contribué à améliorer les relations entre les deux pays.

Avant cela, elle a occupé différents postes à l'administration centrale d'Affaires étrangères et Commerce extérieur Canada notamment, dans les domaines des ressources humaines et des relations avec l'Amérique latine.

La nouvelle ambassadrice du Canada en RDC a également travaillé dans plusieurs ambassades du Canada en Amérique latine, notamment au Chili, au Pérou et au Guatemala. Elle a une solide expérience en matière de diplomatie et de gestion des relations bilatérales, ce qui devrait faciliter son travail en République démocratique du Congo.

La nomination de Maryse Guilbeault, en tant qu'ambassadrice du Canada en RDC est une excellente nouvelle pour les relations bilatérales entre les deux pays.

Elle devrait être en mesure de consolider la coopération entre le Canada et la RDC, en travaillant notamment à renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays.

Sa nomination est un signe de confiance dans les réformes entreprises par le gouvernement congolais, et devrait permettre de construire un partenariat stratégique plus solide entre le Canada et la RDC dans les années à venir.