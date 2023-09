Angola: La Commission économique approuve une nouvelle architecture de rémunération

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a approuvé mardi, la feuille de route pour la mise en œuvre de la nouvelle architecture de rémunération (RINAR) pour l'Administration publique.

La RINAR vise à harmoniser et renforcer les normes et pratiques des organismes publics en matière de salaires et autres avantages dus aux fonctionnaires et agents administratifs en relation avec le travail effectué.

Avec cet instrument, l'Exécutif angolais veut rendre les rémunérations du service public plus justes et plus transparentes, garantissant ainsi une plus grande efficacité administrative et améliorant la qualité des services publics fournis aux citoyens et, par conséquent, la valorisation et la motivation du capital humain dans l'administration publique.

Dans le document approuvé lors d'une séance dirigée par le Président de la République, João Lourenço, l'Exécutif vise, avec cette initiative, la définition de critères clairs d'augmentation des salaires basés sur le contexte économique, l'attribution aux fonctionnaires d'une rémunération compétitive, en prenant compte de leurs performances, de leurs compétences et de leur expérience.

L'initiative prévoit la définition d'un plan d'avantages attractifs avec un impact sur le revenu disponible de ces salariés et la communication claire des structures de rémunération, pour éviter les inégalités cachées et générer un sentiment d'équité salariale.

Agenda national pour l'emploi

A la même occasion, la Commission Économique a évalué l'Agenda National pour l'Emploi, un document qui établit les lignes directrices pour l'action coordonnée des différents acteurs, tant publics que privés, dans le domaine de la promotion de l'emploi et vise à réduire le taux de chômage dans l'économie national.

Le programme envisage de combler le déséquilibre entre l'offre et la demande de travail, en plus de promouvoir une meilleure redistribution du revenu national et la réduction des asymétries régionales.

En ce sens, la Commission recommande de consulter les gouverneurs des provinces, afin d'obtenir davantage de contributions au document susmentionné.